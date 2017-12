Někteří američtí přepravci, jako jsou American Airlines, Delta či Alaska Airlines, uvedli, že od poloviny ledna příštího roku budou od cestujících s chytrými kufříky vyžadovat, aby baterii nejprve vyjmuli, než jim umožní nástup do letadla. „Chceme se připravit na povánoční dobu, protože chytré kufříky jsou jedním z trendy dárků pro cestovatele,“ uvedla mluvčí American Airlines Leslie Scottová.

Podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců by tento krok mohl nastavit nové standardy, co se týče zavazadel. „Očekáváme, že bychom mohli jisté pokyny vydat už tento týden,“ uvedl senior vice prezident organizace Nick Careen. Očekává, že krok amerických aerolinek by mohly následovat i další letecké společnosti.

Rozvíření debaty



Proti kroku se ohradili někteří výrobci chytrých kufříků. Zatímco společnosti Away a Raden tvrdí, že baterii lze bez problémů vyjmout, společnost Bluesmart uvedla, že se po celém světě používá zhruba 65 000 jejich kufříků, ze kterých ovšem baterii nelze vyndat. Nicméně všechny produkty splňují veškeré bezpečnostní podmínky a regulace.

Restrikce na chytré kufříky opět oživuje debatu o zákazu používání laptopů na palubách letadel mířících do USA. O něm se živě debatovalo na jaře, kdy se pro jeho zavedení rozhodla administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem byly údajně obavy o bezpečnost. Zákaz vnášení elektronických zařízení se vztahoval zejména na linky z několika států Blízkého východu. [celá zpráva]

Chytrý kufřík má všestranné využití. Kromě nabíjení elektronických zařízení ho lze samozřejmě používat na oblečení. Jeho výhodou je například to, že má zabudovanou GPS, a proto ho lze vystopovat. Lze ho navíc zamknout na dálku za pomoci mobilního telefonu.