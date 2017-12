Via sacra v trojzemí nabízí putování staletími

Nejstarší Via sacra je v Římě od Fora Romana ke Koloseu, druhá svým významem výrazně odlišná vede z Vídně do Mariazellu. Třetí, patnáct let stará se nachází v Euroregionu Nisa při rozmezí České republiky, Německa a Polska. Založili ji Volker Dudeck ze Žitavy a Holm Grosse z Bischofswerdy.