Při útocích spáchaných touto skupinou zahynulo na 20 tisíc lidí. „Neměl by se využívat dům někoho, kdo zabíjel,” řekl k záměru státu Borno právník zabývající se lidskými právy Anthony Agholahon.

Yusuf skupinu založil se záměrem postavit se západnímu stylu výuky. Teroristické útoky skupina zahájila až o sedm let později s cílem zřídit na severu Nigérie islámský stát. Yusuf byl zatčen a ve vazbě zemřel. Skupině se podařilo rozšířit svou činnost i do sousedních zemí, v roce 2014 v Chiboku unesla 270 studentek. Nigerijská vláda tvrdí, že v boji proti Boko Haram vítězí.

