Krátce před odletem z Amsterdamu do Berlína oznámil kapitán letadla cestujícím, že se let o něco málo zdrží kvůli drobné údržbě. Pasažéři poté mohli z okénka spatřit technika, který z motoru letadla nejprve strhnul starou pásku, místo očistil alkoholem, a následně na něj umístil novou pásku. Jeden z cestujících si z této opravy pořídil video, které umístil na internet. Experti ovšem brzy potvrdili, že se jedná o zcela běžný postup.

Jedná se o takzvanou metalickou rychlopásku, je citlivá na tlak, a tak se smršťuje či rozpíná při různých teplotách, proto je ideální při létání. Jedná se o dočasné a rychlé řešení předtím, než může být letadlo uvolněno na klasickou údržbu v hangáru. „Je absurdní si myslet, že by někdo při údržbě motoru skutečně použil obyčejnou lepicí pásku,“ uvedl pro Independent pilot Patrick Smith, který spravuje server Ask the Pilot.

„EasyJet občas tento druh pásky používá, ale vždy v souladu s platnými a řádnými postupy a tak, aby nikdy by nedošlo k ohrožení letadla. Bezpečnost a zdraví pasažérů i posádky jsou pro naši společnost vždy prioritní,“ řekla mluvčí aerolinek.

Obav bylo více



Nejedná se o první případ, kdy cestující EasyJetu natočili či vyfotili dle nich nestandardní opravy letadla. Také v roce 2015 pořídil jeden z pasažérů snímky, kdy technik opravoval motor letadla „lepicí” páskou, tedy opět onou speciální metalickou lepenkou.

Nedávno museli také bezpečnostní experti cestující ujišťovat o bezpečnosti, když jeden z pasažérů jiné nízkonákladové společnosti natočil odchlipující se vnitřní rám okna. Ani tehdy se ovšem nejednalo o žádné riziko. [celá zpráva]