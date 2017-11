Nezvyklý umělecký park leží u pobřežního městečka Sinnam v provincii Gangwon. Pokud máte pocit, že vás už nic v životě nepřekvapí, při návštěvě parku ten pocit mít jistě nebudete. Kromě toho, že se sochy vážou ke zmiňované legendě, mají v návštěvnících prý vyvolat i radost, potěšení a povzbudit sexualitu.

Některé skulptury jsou i tři metry vysoké.

FOTO: Profimedia.cz

Soch ve tvaru mužských pohlavních orgánů se v Haesindangu nachází opravdu nespočet, jsou vyřezané do různých tvarů a podob. Od skulptur s poněkud ďábelskými obličeji po ty, které mají penis místo jazyka. V parku lze nalézt také muzeum, které se zabývá lidovým uměním opětovně spojeným s pohlavními orgány a erotikou.

Pokud trochu rozvineme onu legendu z úvodu, dozvíme se z ní o ženě, kterou její nastávající nechal čekat na pobřežních skalách kvůli práci. Než se stihl vrátit, zastihlo jeho milou příšerné počasí a žena se utopila. O něco později místní zjistili, že ryby v moři jsou mrtvé a uvěřili tak, že utonulá dívka místo proklela.

Sochy mají podle legendy uspokojit ducha mrtvé ženy.

FOTO: Profimedia.cz

Aby legenda byla nemálo bizarní, pokračuje tím, že živé ryby se do moře vrátily poté, co jakýsi rybář ejakuloval do vody. Místní tak uvěřili, že pokud kolem vztyčí sochy ve tvaru pohlavních orgánů, bude duch mrtvé ženy šťastný a navždy sejme svou kletbu. Jen těžko lze věřit, že na světě existuje ještě bizarnější místo než Haesindang.