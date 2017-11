Alovera Beach, pojmenovaná podle stejnojmenného městečka, bude největší člověkem vytvořenou pláží v Evropě. Projekt, který v přepočtu vyjde na 405,45 miliónu korun, by měl každoročně přitáhnout kolem 250 000 návštěvníků. Projekt zatím schválily úřady, s výstavbou by se tak mělo začít co nevidět.

Nebude se při tom jednat o umělou pláž, na níž by se dalo pouze plavat. Umělá laguna bude plně přizpůsobena i nejrůznějším vodním sportům, třeba windsurfingu, jízdě na kajacích a dalšímu. Esteticky působivý vzhled nabídne téměř autentický pocit skutečného pobřeží. Samozřejmostí je pak zázemí, které budou tvořit restaurace či bary, ale také nejrůznější atrakce, jako jsou skluzavky a tobogány.

Stavbu provede společnost Grupo Rayet, o samotnou lagunu se ale postará chilská nadnárodní firma Crystal Lagoons, specializující se na umělá jezera. „Stěžejní myšlenkou parku je, že bude otevřen celoročně,“ uvedl ředitel první zmiňované společnosti Felix Abanades. I díky tomu by měl projekt vytvořit kolem 300 pracovních míst.

Předpokládá se, že bude pláž stát do dvou a půl roku, nejdéle do tří. Městečku Alovera by díky projektu měla populace naskočit o více než polovinu, jelikož v oblasti vyrostou také domy. Zatím zde žije asi 12 tisíc obyvatel.