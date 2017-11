Saúdská Arábie začne s vydáváním víz. Chce nalákat turisty

Saúdská Arábie začne vydávat turistická víza. Oznámil to princ Sultán bin Salmán, který vede komisi pro cestovní ruch a národní dědictví. Království dosud vydávalo povolení ke vstupu jenom poutníkům do Mekky, ale ne turistům. Do země se dalo dostat také s pomocí záruky místního příbuzného, firmy nebo jiné uznávané organizace.