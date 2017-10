Do finálního výběru se dostalo 80 měst, Paříž si pro sebe ukořistila primát. Podle expertů je zkrátka nejelegantnější, a to i přesto, že třeba co do čistoty či finanční dostupnosti má mnoho co dohánět. To Londýn, který skončil druhý, si v těchto faktorech vede o mnoho lépe. V první desítce ale nejvíce bodovala Itálie, která do výběru dostala hned čtyři města, a to Benátky, Florencii, Milán a Řím.

Do výběru se dostalo také české hlavní město, Praha obsadila 39. příčku. Vedla si dobře například v čistotě, ale také v žádanosti turistů. Oproti jiným městům je také finančně dobře dostupná.

Především atmosféra a charakter



Osmdesát finálních měst se vybíralo z celkem 400 destinací, které mají kulturní či historický význam a jsou proslulé i svou módní scénou. Z návštěvnického hlediska by se první umístil Londýn, za ním Singapur a Paříž až třetí. „Cestování je o poznávání sebe sama, a taková návštěva elegantního města může být zážitkem na celý život,“ uvedl mluvčí společnosti Zalando.

Dodává, že na popíjení vína na nábřeží Seiny, návštěvě Muzea britské historie nebo poslechu venkovní opery ve Vídni je cosi povznášejícího. Studie o eleganci měst má do jisté míry sloužit také jako takzvaný bucket list, tedy seznam míst, která chtějí cestovatelé navštívit, či věcí, které chtějí udělat.

Kasia Luczaková, jedna z vedoucích společnosti Zalando, tvrdí, že elegance by neměla být vnímána jako synonymum pro něco drahého a luxusního nebo pro následování posledních módních trendů. „Ve spojení s městy jde především o charakter, ale také elementy, jako jsou atmosféra nebo historický šarm, kterým Paříž jednoznačně oplývá,“ tvrdí.