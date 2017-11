Praha



Husí hody

Součástí sobotního farmářského trhu na Karlínském náměstí budou od 8 hodin také husí hody. V rámci nich se můžete těšit na vybrané pochoutky, mezi nimiž nebude chybět husa s knedlíkem a zelím či foie gras, ale také na prodej chlazených hus a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani nápoje, včetně piva, limonád, burčáku nebo svařáku.

Veletrh fantasy

O víkendu proběhne na pražských Hájích polokulatý pátý ročník fantasy veletrhu RepliCon, věnovaný také šermu. Návštěvníci mohou zavítat na semináře věnované historii či žánru fantasy, na místě bude také burza tematických předmětů. Zájemci mohou skočit na workshop šermu, tance či ohnivé show. Podrobnosti naleznete zde.

Týden saunování

V sobotu začíná po celé republice Týden saunování, akce, jež má upozornit a propagovat správný způsob této odpočinkové a tělu prospěšné aktivity. Zapojeno bude mnoho subjektů z Česka a návštěvníci se mohou těšit třeba na vyšší počet saunových ceremoniálů, ale i na diskuze. V Praze se do akce zapojí třeba Aquapalace. Více zde.

Středočeský kraj

Chutě Mexika

Navštivte o víkendu Zoopark Zelčín, kde budete moci ochutnat tradiční chutě Mexika. Už jste někdy měli třeba burrito, quesadillu či tacos? To a mnohem víc vás v sobotu a v neděli čeká.

Svatohubertské slavnosti

Zámek Loučeň bude o víkendu hostit Svatohubertské slavnosti, zasvěcené patronu myslivosti Hubertovi. Můžete se těšit na skutečně pozoruhodnou podívanou, u které nebudou chybět lovečtí psi, sokolníci či trubači. Připraveno bude samozřejmě i dobré jídlo, zaměřené na zvěřinu. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Úklid lesa

Chcete strávit den na vzduchu a zároveň pomoci dobré věci? V sobotu se v okolí hradu Landštejna koná tradiční úklid lesa od odpadků, které zde pohodili turisté. Sraz zájemců je v 9:00 hodin na hradě, pytle na odpadky budou k dispozici na místě. Po ukončení akce se uskuteční opékání buřtů. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Tváře baroka

Navštivte muzeum v Mariánské Týnici, kde se do konce roku koná výstava zaměřená na baroko, které je s Plzeňskem neodmyslitelně spojeno. Expozice se zaměřuje na tvorbu Jana Blažeje Santiniho Aichla právě v západních Čechách, kde baroko změnilo ráz krajiny. Detaily o výstavě najdete zde.

Karlovarský kraj

Cestovatelský festival

Patříte mezi nadšené cestovatele a rádi se dozvíte nové zajímavosti o různých místech naší planety? Pak si nenechte ujít cestovatelský festival Caminos, který se od pátku do neděle koná v Karlových Varech. Těšit se můžete na promítání filmů, ale také přednášky a semináře. Zjistěte něco nového třeba o Tasmánii, Mongolsku či Íránu. Podrobný program zde.

Ústecký kraj

Exkurze na zřídla

Každé dva týdny mohou zájemci navštívit stáčírnu lázeňských pramenů Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody. Tentokrát vychází na sobotu a při exkurzi se můžete dozvědět o světovém věhlasu lázní a například i to, co zde dělal básník J. W. Goethe a další významné osobnosti dějin. Více zde.

Liberecký kraj

Prohlídky pro opozdilce

Ačkoli návštěvnická sezóna už na mnoha místech skončila, na zámek Zákupy můžete o víkendu zaskočit na poslední prohlídky pro opozdilce. Otevřený bude první prohlídkový okruh, který zahrnuje zámecké interiéry a také hudební ukázku z velkého orchestrionu. Jedná se o opravdu poslední letošní prohlídky. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Naboso na Sněžku

Chcete překonat sami sebe? Zúčastněte se v sobotu bosého výstupu na naši nejvyšší horu. Nebude to ledajaký výstup, jedná se o dobročinnou akci pro fond Kapka naděje na podporu dětí s leukémií. Celou trasu není nutné absolvovat naboso, záleží na každém. Pro zahřátí bude k dispozici ochutnávka kvalitní medoviny. Více najdete zde.

Pardubický kraj

Turecká sobota

Saunový ráj v Holicích se zapojuje do Saunového týdne. Při jeho příležitosti se o víkendu uskuteční Turecká sobota, při které se dozvíte o nejrůznějších ceremoniálech, ale budete moci také využít speciálních masáží a procedur. Program vrcholí show v tureckém stylu. Více zde.

Vysočina

Výstava známek

Řadíte-li se mezi milovníky poštovní historie nebo nadšené filatelisty, nenechte si ujít výstavu poštovních známek, která se skoro celý listopad koná v Telči. Akce se koná k 80. výročí klubů filatelistů a mapuje historii pošty v regionu. Návštěvníci se dozvědí nejrůznější informace i zajímavosti. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Svatební víkend

Brněnský Špilberk se o víkendu stane dějištěm svatebního veletrhu. Pokud do toho se svou drahou polovičkou plánujete praštit, možná vám přijde vhod inspirace. Prohlédnete si například místa vhodná pro obřad, ale můžete si také projít nepřeberné množství prstenů, obleků, šatů i cukrářských výrobků. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Mezinárodní den stromů

V sobotu se bude v Kojetíně slavit Mezinárodní den stromů. Při jeho příležitosti bude v areálu loděnice vysazená nová alej a vy s tím můžete pomoci. Pokud se chcete zapojit, nezapomeňte si přinést náčiní, jako jsou hrábě či motyka a také pracovní oděv. Připraveny jsou ale i další ekologické aktivity nebo opékání buřtů. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Zimní festival



Putovní Snow Film Fest zavítá v sobotu do Napajedel. Na akci, která mapuje různé tváře zimy můžete zhlédnout filmy o extrémním lyžování, skialpinismu nebo dalších sněhových radovánkách. Skrze snímky nahlédněte do různých koutů naší planety, třeba na Aljašku či do Grónska. Vstupné je za 80 korun. Podrobnosti zde.

Moravskoslezský kraj

Rybářské slavnosti

V sobotu se bude konat výlov Dolního rybníku v Bartošovicích. Při této příležitosti bude možnost zakoupení čerstvých ryb. Podzimní pooderské rybářské slavnosti ale lákají i na další aktivity, které se uskuteční na nádvoří zámeckého parku i v zámku samotném. Budou to například zdobení a prodej vánočních ozdob nebo tvůrčí dílna včelařského kroužku. Podrobnosti zde.