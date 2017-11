Rezort, který se před dvěma roky otevřel na ostrově Eleuthera, na první pohled nevypadá nijak odlišně od jiných dovolenkových hotelů. Až na to, že všichni hosté, kteří do něj míří, trpí nadváhou, píše Independent. Podle majitele Jamese Kinga se jedná o jediné ubytovací zařízení navržené pro klienty vážící přes sto kilogramů. A tomu se muselo přizpůsobit vše.

Dveře jsou širší, židle jsou vyrobené ze skutečně masivního dřeva, které něco vydrží, postele jsou vyztuženy železnými pláty a metr široká lehátka snesou váhu až do 250 kilo. Bufet nabízí výběr toho nejlepšího jídla a King o něm mluví jako o svatyni. „Je to místo, kam můžete přijít a užít si dovolenou bez toho, aniž by vás kdokoli soudil,“ tvrdí.

Bez předsudků



Nápad na vybudování takto specifického rezortu dostal King už před 14 lety, kdy pracoval jako ředitel hotelu na Grenadě a viděl, jak se pod jednou z návštěvnic rozbilo lehátko. Podle hotelových pravidel musela za poškození soukromého majetku zaplatit 150 dolarů, zhruba 3000 korun. To mu vnuklo myšlenku, že turisté s nadváhou zkrátka mají vlastní potřeby a zařízení pro ně musí být speciálně upravené, aby nedocházelo k podobným trapným situacím.

Vše v rezortu ale není jen o zábavě a jeho účel by nebylo radno zlehčovat. Hosté totiž mohou zajít také na skupinovou terapii nebo se zapojit do dalších aktivit, které by je měly donutit přehodnotit smýšlení o vlastním těle. Je jim rovněž zaručeno naprosté soukromí, jelikož hotelová pláž je dlouhá osm kilometrů a areál je otevřen pouze pro skupiny do 24 členů.

V bahamském rezortu se nedávno začala točit televizní reality show, která mapuje osudy několika obézních lidí. Například manželského páru Adama a Ami Flaheryových, kterým nadváha a stud z vlastního těla zničily líbánky v Egyptě. „Tady můžu skočit do bazénu a nestarat se o to, jak moc bude všude kolem stříkat voda. Také můžu pohodlně ležet na lehátku a nemusím se bát, že by se rozlámalo,“ uvedla Ami pro server The Sun.

Jenže takové soukromí a zábava v hotelu pro obézní vyžaduje také poměrně tučné konto. Šestidenní dovolená vyjde na 16 400 dolarů, tedy na zhruba 361 500 korun. Výhodou je, že pokud se složí skutečně 24 lidí, zaplatí každý 15 000 korun a v ceně je už také jídlo nebo doprava z letiště do hotelu a zpět.