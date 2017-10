Nové údaje vyplývají z dat internetové stránky Passport Index, která jednotlivé pasy mapuje. Singapurci aktuálně drží prvenství v počtu zemí, do kterých mohou vycestovat bezvízově, je to 159 států. Z horní příčky vyšoupli Německo poté, co jihoamerický Paraguay zrušil pro obyvatele Singapuru restrikce a umožnil jim cestovat do země bez vystavení víza.

Hned za Singapurem se v síle pasu umístilo Německo a na třetím místě Švédsko s Jižní Koreou. Čtvrtou příčku zaujímá hned několik států, a to Velká Británie, Dánsko, Finsko, Itálie, Francie, Španělsko, Norsko a Japonsko, jejichž obyvatelé mohou bezvízově cestovat do 156 zemí světa.

Independent upozorňuje na to, že například síla pasu obyvatel Spojených států amerických se po nástupu Donalda Trumpa do funkce mírně propadla. I tak mohou Američané bezvízově cestovat do 154 zemí světa, čímž jsou spolu s Kanadou, Irskem a Malajsií na šestém místě. Ani Česko si ovšem nevede v žebříčku špatně, bezvízově mohou obyvatelé cestovat do 152 států a v globálním měřítku tak zaujímají 9. příčku spolu s Maltou a Islandem.

Naopak mezi země s nejslabšími pasy patří Afghánistán, jehož obyvatelé mohou vycestovat bezvízově pouze do 22 zemí světa. Následují ho Irák s 26 zeměmi a Sýrie s 29.