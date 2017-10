Mannová nejdříve detailně zkoumala, jak si děti hrají, což pomohlo kategorizovat jednotlivé aktivity do pěti skupin na aktivity pasivní, aktivní, interaktivní, kreativní a senzorické. Tím se definoval koeficient dětské nudy, jenž pomáhá rodičům naplánovat různé aktivity pro své děti tak, aby dokázali včas předejít nudě.

Pasivní aktivity jsou například sledování filmů a poslouchání hudby. Aktivní chození v uličkách či hraní karet, interaktivní jsou čtení a povídání si, kreativní kreslení a vybarvování a senzorické pak občerstvení. Cílem je tyto aktivity kombinovat tak, aby se děti nezačaly nudit, a minimalizovalo se tak riziko, že budou zlobit.

Sladkosti, nové hračky i pobíhání po letišti



Nabízení sladkostí výměnou za dobré chování je taktikou až 41 % rodičů. Další rodiče (až 33 %) zkoušeli zahnat dětskou nudu hraním her a sledováním videí na mobilech, tabletech či počítačích, i přestože doma tyto aktivity nemusí mít děti povolené. Až 27 % rodičů se uchyluje k novým hračkám a 16 % rodičů se snaží děti ještě před nástupem do letadla unavit například pobíháním na letišti.

„Rozumíme tomu, že se rodiče často děsí dlouhých letů s dětmi. Rodiče se ale nemusí stresovat tím, kdy přesně se jejich děti začnou nudit. Ať už využijí náš zábavní balíček pro děti, nebo budou společně sledovat nějaké rodinné seriály či filmy, neměli by čekat, až se děti začnou nudit. Klíčem je naplánovat si nějaké aktivity na zabavení předem,” uvedla Jade Cobbsová z emirátských aerolinek.

Střídejte aktivity



„Rodiče tříletých a čtyřletých dětí vědí, že právě tento věk se vyznačuje velkou fyzickou aktivitou a postupným získáváním nezávislosti. Také v tomto věku děti už potřebují sofistikovanější zábavu, než když byly menší,“ tvrdí psycholožka.

„Elektronika může být oblíbenou formou zahnání nudy, ale nemusí být vhodnou zábavou pro všechny děti. Rodiče takto starých dětí brzy přijdou na to, že ani herní elektronika neudrží pozornost tříletých a čtyřletých dětí na tak dlouho, jako tomu je u starších dětí. Narušením této pasivní aktivity nějakou aktivní či kreativní činností se předejde tomu, že se děti začnou nudit, budou neklidné a budou rušit okolí,“ dodala Mannová.

V každém věku něco jiného

Sledování filmů je jednou z nejoblíbenějších aktivit pro zkrácení si času během letu. Nejmenší děti do dvou let věku tato aktivita zabaví na zhruba 40 minut, přičemž nejstarší děti ve věku 11 a 12 let se sledováním filmů zabaví až na hodinu a 45 minut. Následuje hraní her na různých elektronických přístrojích nebo prostřednictvím palubního zábavního systému, to zabaví ty nejmenší na půl hodiny a nejstarší až na hodinu a půl.

Kreativní aktivity jako kreslení jsou nejoblíbenější mezi dětmi do 9 let věku. Různé kvízy a puzzle zabaví děti nad 9 let a nalepování samolepek či vybarvování baví naopak mladší děti. Detailní tabulku, jaká aktivita děti určitého věku zabaví na kolik minut, můžete v případě zájmu stáhnout v angličtině zde.