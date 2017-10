Sluhové vezmou hosty na ta nejvíce fotogenická místa na ostrově. Dělají zájemcům v podstatě průvodce a odhalují lokace, které jsou pro pořizování snímků nejideálnější, od bělostných pláží, přes laguny až po nejlepší restaurace.

Tím ovšem jejich práce nekončí. Lidem také poradí, jak si mají stoupnout, pózovat a ve finále je vycvaknou. Třeba v ikonické podvodní restauraci Ithaa, jež je součástí pětihvězdičkového rezortu Conrad Hilton na ostrově Rangali.

Now there's no excuse for bad holiday pics! Maldives hotel offers an 'Instagram Butler' to help guests ..https://t.co/VDp60wIIOD pic.twitter.com/ugFOgKMqJv