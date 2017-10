Historie vesničky, jejíž německý název zní Graun im Vinschgau, sahá až do středověku. Zvonice, která je tím jediným, co po obci zbylo, byla postavena kolem roku 1300 a je ve své podstatě osamělou připomínkou událostí, jež místo potkaly. Už v 19. století se totiž vymýšlel projekt, který měl za cíl snížit hladinu nedalekého jezera.

Práce však přerušila přírodní katastrofa, protože v červnu roku 1855 došlo ke skutečně masivnímu tání sněhu. Voda ze dvou jezer, která dnes dohromady tvoří přehradu Lago di Resia, přetekla přes okraj hráze a zatopila několik vesnic.

O necelé století později se začalo uvažovat o stavbě přehrady, která by dokázala případnou vodu zadržet, navíc by vyráběla i energii. Pro Curon Venosta to ovšem byl rozsudek smrti, jelikož měla celá vesnice zmizet kvůli projektu pod hladinou.

V zimě se dá na přehradě bruslit.

FOTO: Profimedia.cz

Ani tehdy se ovšem práce nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. Obyvatelé vesnice si proto mohli oddechnout. Nikoli však na dlouho. S budováním se konečně začalo roku 1947 a o tři roky později bylo hotovo. Zoufalí obyvatelé přišli bez kompenzace o střechu nad hlavou.

Zvonice, která dnes vystupuje z hladiny přehrady je považována za jakýsi symbol údolí Val Venosta, přitahující pozornost turistů. Alpská krajina je především v létě oblíbená cyklisty, kteří mohou při svých toulkách na věž narazit. Podle oficiálních stránek Jižního Tyrolska tudy totiž vede jedna z nejfrekventovanějších cyklotras v Evropě, jež pokračuje až k Meranu.

V létě je oblast vyhledávaná cyklisty.

FOTO: Profimedia.cz

V zimě oblast samozřejmě láká na lyžování. Na zamrzlém jezeře se pak dá bruslit nebo provozovat takzvaný ice surfing, což je obdoba windsurfingu na ledu.