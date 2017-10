Praha



Havelské posvícení

O víkendu se bude v Radotíně konat tradiční kulturní akce spojená se staročeským jarmarkem. Havelské posvícení bude zahájeno slavnostní fanfárou v 9:00 hodin, připraveny budou stánky s řemeslnými výrobky a nejrůznějšími dobrotami. Proběhnou také hudební vystoupení například Michala Hrůzy či Milana Peroutky. Více najdete zde.

Deskohraní

Od soboty až do příští neděle se v Praze koná festival deskových a karetních her Deskobraní. Kromě těch klasických a známých her na něm můžete objevit i nějaké nové, zváni jsou velcí i malí, začátečníci i experti. Připraveny jsou i další atrakce, mimo jiné také prezentace autorů her nebo dětský koutek. Podrobnosti najdete zde.

Pohádková sobota

Vyrazte o víkendu na Chvalský zámek a navštivte interaktivní výstavu Šťastný Krtek, která se věnuje jednomu z nejznámějších českých večerníčků. V sobotu provede návštěvníky zámkem a následně i expozicí princ Filip, v neděli princezna Koloběžka. Po skončení se můžete zdržet, jak dlouho chcete a buď tvořit v dílně nebo se dívat na kreslené filmy s Krtečkem. Detaily zde.

Středočeský kraj

Řemeslný jarmark

V Lysé nad Labem na náměstí B. Hrozného se v sobotu uskuteční řemeslný jarmark. Nakoupit na něm můžete řadu originálních českých produktů, výrobu některých z nich si můžete i sami vyzkoušet. Kromě toho je připraven doprovodný program, například vystoupení kejklířské skupiny nebo divadélko pro děti.

Výstava železnice

Pokud patříte mezi nadšence do modelářství, vyrazte na sobotní výstavu do Roztok u Prahy. Bude se zde konat výstava kolejiště s motivem železniční stanice Praha-Vysočany. K vidění bude i spousta dalších budov, unikátních modelů a kolejišť. Plné vstupné je za 50 korun. Více zde.

Jihočeský kraj

Dýňování

Na barevnou podzimní akci vyrazte do Zahradnictví Krumlov v Českém Krumlově. Budete si moci vyřezat a ozdobit vlastní dýni, na místě bude také drobné tržiště s občerstvením nebo ukázky řezbářského umění. Děti se mohou vyřádit na slámovém hřišti a dalších atrakcích. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Sušické trhy

Žádný mlsoun by si neměl nechat ujít sobotní farmářské trhy v Sušici. Zakoupíte na nich domácí produkty z lokální produkce od ovoce, zeleniny, přes mléčné výrobky až po ty masné. Tématem bude navíc zabijačka, které se zúčastní i řezník a ukáže postupy zpracování masa. Atrakce budou přichystány i pro děti. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Procházka Kyselkou

Vydejte se v neděli po stopách Heinricha Mattoniho do Kyselky u Karlových Varů. Nejprve se podíváte do obnovovaného areálu někdejších lázní, které prosluly známou minerálkou. Výlet bude završen návštěvou Mattoni muzea. Sraz zájemců je na parkovišti právě před muzeem. Další informace zde.

Ústecký kraj

Podzim na vesnici

Jako každý rok, i letos se ve skanzenu v Zubrnicích koná lidová akce Podzim na vesnici. Návštěvníci mohou o víkendu zjistit, jak se naši předci připravovali na zimu a jaké činnosti museli na podzim vykonávat. K vyzkoušení budou zemědělské stroje a nářadí, ale nebudou chybět ani tradiční staročeské dobroty pečené v kachlových kamnech. Podrobnosti naleznete zde.

Liberecký kraj

Den stromů

Využijte pěkného víkendového počasí a vyrazte v sobotu do městských lesů v Horním Hanychově. Během dne si tu můžete vysadit sazenici původních druhů jizerských dřevin a vyzkoušet si společně s dětmi přírodovědné aktivity. Nezapomeňte si ale vzít nějaké pracovní oblečení a svačinku. Po práci totiž vyhládne. Podrobnosti o akci najdete zde.

Královéhradecký kraj

Archeologický víkend

Staňte se na jeden víkend archeology. Navštivte Archeopark pravěku Všestary a vyzkoušejte si, co vše musí takový archeolog umět. Vyzkoušíte si práci v terénu i laboratoři nebo experimentální výpal keramiky a rekonstrukci keramických nádob. Informace o dalších aktivitách najdete zde.

Pardubický kraj

Kaštanobraní

V obci Nasavrky se v sobotu uskuteční Kaštanobraní. Oslava úrody jedlých kaštanů bude spojená s jarmarkem nabízejícím regionální produkty, připraven je i kulturní program. Z dobrot bude kromě klasických pečených kaštanů možnost ochutnat kaštanovou nádivku, pralinky nebo zmrzlinu. Návštěvu akce můžete spojit ještě s malou procházkou do nedalekého Včelařského vzdělávacího centra. Další informace najdete zde.

Vysočina

Drakiáda na letišti

Přijďte si v sobotu užít pouštění draků na letišti Křižanov. Součástí drakiády bude také skákací hrad, opékání buřtů nebo cesta za poražením draka, která vyvrcholí soubojem. Zájemci si mohou v průběhu dne prohlédnout letadla a další techniku. Více zde.

Jihomoravský kraj

Městské dýňové slavnosti

Primárně gastronomická show s dýňovou tematikou se v sobotu uskuteční v Brně. Návštěvníci akce se mohou těšit na stánky s dýňovými dobrotami, své produkty představí také lokální prodejci. Opomenuty ovšem nebudou ani děti, které si budou moci dýně vydlabat a ozdobit nebo se zúčastnit dalšího programu.

Olomoucký kraj

Strašidelná stezka

Bojíte se vy a vaše děti rádi? Pak vyrazte v sobotu na strašidelnou stezku, která se uskuteční v Morava Campu v Mohelnici. Aby hrůzostrašná atmosféra přece jen byla o něco mírnější, začíná se v 16:30 hodin na dopravním hřišti. Na stezce na děti čekají strašidla s úkoly a každý odvážlivec dostane odměnu. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Podzimní tvoření

Přijďte si vychutnat pravou podzimní atmosféru do zábavního parku Razulák ve Velkých Karlovicích. Na děti čekají tvořivé dílny, kde si budou moci vydlabat dýně nebo třeba vyrobit vlastní strašidýlko. Ty statečné ratolesti mohou vyrazit na stezku odvahy, kde na ně budou čekat úkoly a hádanky. Podrobnosti zde.

Moravskoslezský kraj

Kateřinický trail

Zapojte do aktivního života i vaše děti. Vezměte je v neděli na závod Kateřinický trail, který se koná v Kateřinicích u Příbora. Zúčastnit se ho mohou všechny věkové kategorie obou pohlaví, na účastníky čeká celkem 13 soutěžních kategorií. Tratě jsou vedeny volnou přírodou s kluzkým povrchem a nerovnými stezkami.