Kam o víkendu s dětmi: Na jablečnou slavnost nebo do doby bronzové

První opravdu podzimní víkend nabízí pestrobarevnou plejádu akcí. Vybrat si můžete z událostí, které vás přenesou do minulosti, třeba do středověku nebo ještě hlouběji do doby bronzové, na mnoha místech se také konají Svatováclavské slavnosti nebo dožínky. Za vůní podzimu vyrazte na jablečné slavnosti na zámek Bor nebo Hostětína.