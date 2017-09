Do desítky nejhezčích zemí světa se dostala mimo jiné i Anglie, a to na sedmém místě, Wales v žebříčku obsadil desátou příčku, uvádí Daily Mail.

Prvenství Skotska ocenil i výkonný ředitel tamní turistické organizace VisitScotland Malcom Roughead, podle nějž by se nyní mohl zvýšit i zájem turistů. A to i přesto, že třeba pitoreskní ostrov Skye, který leží při severozápadním pobřeží Skotska, vysoké počty návštěvníků spíše sužují. [celá zpráva]

Skotská krajina, včetně zmíněného ostrova Skye, má turistům ovšem mnoho co nabídnout. Ať už to jsou magická vřesoviště, chladná a rozlehlá jezera, hory nebo i potápěčská stezka, která se zpřístupnila teprve loni. „Jsme potěšeni, že Skotsko obdrželo tolik pozitivní ohlasů od čtenářů Rough Guides. Není to ovšem překvapení pro nikoho, kdo naši nádhernou zemi již navštívil,“ tvrdí Roughead.

Ředitel organizace VisitScotland uvádí, že lákadlem není jen příroda, ale také značné množství historických památek, jako jsou hrady a tvrze, a také pulzující městská centra. Podle něj se návštěvníci ve Skotsku cítí jako nikde jinde na světě. „S takovou krásou jde ruku v ruce i velká zodpovědnost. Naléháme proto na místní i návštěvníky, aby se chovali k přírodě a okolí uctivě a snažili se o zachování pro příští generace,“ řekl Roughead.