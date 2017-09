Start dráhy bude na vrcholu hory Džabal Bil Ajs v 1934 metrech nad mořem, povede nad rozlehlou pouští emirátu Rás al-Chajma. Ačkoli se přesná délka zatím tají, předpokládá se, že bude zapsána do Guinnessovy knihy rekordů.

Aktuální prvenství drží ziplinová dráha v portorickém dobrodružném parku Toro Verde, která je dlouhá 2530 metrů, píše portál Daily Mail. Pokud ta v emirátech skutečně přesáhne více než třikrát výšku mrakodrapu Burdž Chalífa, měla by měřit rovněž přes 2500 metrů.

Vysoká bude i rychlost, pohybovat se bude od 88 do téměř 130 kilometrů za hodinu. „Dráha bude procházet nejvyšším a nejpitoresknějším horským pásmem, které v emirátech máme. Vedle sebe budou navíc dvě lana, takže přátelé nebo rodiny budou moci jet vedle sebe,“ tvrdí ředitel turistické organizace emirátu Rás al-Chajma Haitham Mattar.

V konečné stanici se pak návštěvníci mohou těšit na restauraci či bar, odsud budou zájemci také transportováni do výchozí stanice na vrcholku hory. „Turisty připneme do takzvané superhrdinské pozice, takže budou hlavou dopředu a budou moci proletět oblohou jako ptáci. Počítáme, že by zipline mohlo využít kolem 250 lidí denně,“ dodal Mattar.