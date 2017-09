K rozhodnutí procestovat svět inspirovala Jenningse účast na cestovatelském expu v Londýně. Zážitky jiných cestovatelů ho nakonec přinutily přemýšlet nad vlastním putováním. „Začal jsem především proto, že jsem chtěl být v něčem první. Řekl jsem si, proč bych nemohl třeba zahrát v každé zemi na dudy?“ vypráví pro Daily Mail.

Samotnou cestu zahájil v roce 2014 a jeho první zastávkou bylo Tunisko. Jennings, který má skotské a irské kořeny, se do severoafrické země vydal, aniž by o ní něco věděl. „Národním hudebním nástrojem v Tunisku je mizwad, což je druh dud,“ zjistil Jennings krátce po příjezdu do země. Setkal se proto s úspěchem.

Kromě historického centra Tunisu si zahrál také na Sahaře. Dudákova odysea pokračovala do západní Evropy, pak také do Asie, kde předvedl svůj um třeba před Tádž Mahalem, starověkými chrámy v Kambodži nebo na Velké čínské zdi.

Zatím nejvíce pamětihodné vystoupení se ale prý odehrálo v Keni, konkrétně v žirafí rezervaci na okraji Nairobi. „Ve chvíli, kdy jsem spustil, všechny žirafy se začaly přesouvat směrem ke mně. Pak se zastavily a poslouchaly. Bylo to neuvěřitelné,“ tvrdí Jennings.

Hudba spojuje

Muž své putování samozřejmě důkladně dokumentuje, třeba na sociální síti Instagram, kde ho lze nalézt pod jménem First Piper, má přes 20 000 sledujících. A zatím jedinou špatnou zkušenost má z nizozemského hlavního města Amsterdamu, kde na něj jeden z obyvatel zavolal policii.

Při jeho velkolepé cestě planetou hraje roli i štěstí na lidi. „Snažím se moc neplánovat. Nikdy nevíte, vedle koho si sednete, a kdo vám nějak pomůže, nabídne přístřeší a podobně. Neuvěřitelné třeba bylo, když jsem potkal asi 75letou Skotku žijící v Etiopii. Pozvala mě, abych šel zahrát do hotelu, který vlastnila,“ vypráví Jennings. A byla překvapená, když se opravdu objevil. Nakonec mu nabídla i jídlo zdarma.

Podle cestovatele, který normálně žije v Edinburghu, hudba totiž spojuje lidstvo a díky ní je mnoho věcí snazší. A Jennings využívá dudy pro prolomení ledů. „Dostanete se blíže k lidem a mohou se vám otevřít dveře, které vedou k dalším příležitostem,“ tvrdí. Do konce své mise zbývá dudákovi navštívit ještě 140 zemí.