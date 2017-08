Přímá linka mezi Prahou a Dauhá byla naplánovaná na rok 2018. Nastalá situace ve vaší zemi věci asi urychlila, že?

Během blokády naší země jsme ztratili asi 16 destinací, což uvolnilo kapacity našich strojů. Tyto kapacity tedy uvolňujeme směrem na trhy, na které jsme plánovali vstoupit o něco později. Dalo nám to tedy příležitost vše urychlit. Byl to ale náš dlouhodobý záměr propojit naši metropoli se střední a východní Evropou. Máme tu velké plány. Nehodláme se během ilegální blokády naší země vzdávat a chceme pokračovat v naší práci.

Takhle to zní jako lehký proces, ale přesměrování těchto kapacit musí být přece velmi složité...

Ne, není to složité. My v Qatar Airways děláme vše vždy velmi rychle a efektivně. A tak jsme to udělali i nyní.

Jak vnímáte Prahu? Měl jste už i krátkou příležitost si ji projít.

Máte krásné město a já jsem si jistý, že máte také skvělý potenciál zvýšit počet lidí směřujících do Kataru a posléze i dalších destinací s přestupem u nás.

Pro Čechy je toto první snadná příležitost, jak si vyzkoušet vaše služby. Jedná se o zhruba šestihodinový let, v tuto chvíli se 12 místy v obchodní třídě. Jaký zážitek mají lidé čekat?

Zážitek, kteří lidé na palubách našich letadel dostávají, ať už jde o menší či větší letouny, je pětihvězdičkový, světové třídy. Máme skvělý zábavní systém, wi-fi na palubě, které vám umožňuje být neustále ve spojení a můžete i přijímat a posílat sms zprávy.

Internet je na palubě zpoplatněn?

Ne, je v ceně letenky.

Přímý let do Dauhá otevírá mnoho možností pro další přestupy. Jaké destinace se tak nyní českým turistům otevírají s jedním přestupem?

Těch destinací je obrovské množství, ale jde třeba o mnoho zajímavých míst v Asii a samozřejmě i destinace v Austrálii a Nový Zéland.

Video

Nová přímá linka spojuje Prahu s Dauhá

Zdroj: Novinky

V dnešní době je vidět tendence rušit jídlo zdarma v ekonomické třídě a naopak aerolinky doslova loví michelinské kuchaře, aby jim vytvářeli menu pro prémiovou obchodní třídu. Jak to je u vás?

Nic takového u nás v ekonomické třídě neprobíhá, my neukrajujeme z vymožeností našich pasažérů. V obchodní třídě je větší výběr, protože jde o prémiovou cestovní třídu, ale i v ekonomické třídě máte stále na výběr ze tří hlavních chodů, což u jiných aerolinek nenajdete. Tam za to musíte platit.

Na tiskové konferenci jste zmínil nabídku, že když mají lidé v Dauhá dlouhý přestup, mohou z letiště vyrazit na organizovanou prohlídku města. Jak to funguje?

Ano, ve spolupráci s katarskou turistickou centrálou pořádáme prohlídky města pro turisty, kteří mají na našem letišti čekací dobu delší než pět hodin. Je to zdarma, není třeba žádná rezervace dopředu, stačí přijít na přepážku a požádat o voucher. Pokud máte kratší přestup a této nabídky využít nemůžete, tak bych jen dodal, že se nemusíte bát o svá zavazadla, protože poskytujeme garanci na jejich transfer, což je změna oproti tomu, co možná znáte z některých zemí Evropy, kde máte při dvouhodinovém transferu často spíše takřka garantováno, že vám zavazadla ztratí.

Hovořil jste i o tom, že pracujete na tom, aby průměrné stáří vašich letadel bylo menší než pět let. To je v leteckém odvětví vskutku krátká doba. Jak se vám to daří, aniž byste končili v červených číslech?

Víte, máme opravdu vysoký příliv nových strojů, stejně tak jako odliv těch, které jsou starší 10 let. Proto se ten celkový průměrný věk letadel neustále snižuje. Najít kupce na ty starší není nejmenší problém. Jsou tak dobře udržované, že když se jich zbavujeme, tak jsou stále jako nové.

Na některých letech vaše aerolinky nabízejí dokonce dvojité lůžko, na jakých linkách tato vymoženost funguje?

To je naše letošní novinka, kterou nabízíme v rámci tzv. QSuites, které v současné době nahrazují naši současnou business třídu. Uvedli jsme to před třemi měsíci a funguje to zatím ve dvou letadlech. V polovině roku 2019 by měla být už tato výměna hotová na všech našich wide-body letounech, vyjma Boeingů 787.

Kam létají ta dvě letadla, kde už je upgrade hotový?

Do Londýna. Zatím jsou na lince Dauhá-Londýn, další jsou na řadě Paříž a New York.

Během tiskové konference jste řekl, že ač se linka do Prahy teprve nyní spouští, tak už je v plánu zvětšení spoje? To je jisté?

Ano, na základě brzkých rezervací jsme se rozhodli už od října zvětšit spoj, který bude mezi Prahou a Dauhá operovat.

Společnost Skytrax hodnotí služby Qatar Airways jako jedny z nejlepších na světě. Jak jste sám zmínil, v posledních šesti letech jste byli čtyřikrát první a dvakrát druzí.

Ano, to je pravda.

Qatar Airways jsou však také největší akcionář společnosti International Airlines Group (IAG), který sdružuje některé aerolinie, včetně British Airways. Tedy nikoliv jako ředitel konkurenčních aerolinií, ale jako hlavní akcionář, jak vidíte pokles jejich kvality?

Ve skutečnosti mají British Airways v rukávu nový produkt, který budou spouštět brzy. Dozvíte se o tom.

Abych byl upřímný, tak mě vaše odpověď překvapila. Vy opravdu nepozorujete žádnou sestupnou tendenci? (British Airways v hodnocení Skytrax meziročně klesly ze 26. na 40. pozici, jen jedno místo před Easyjet - pozn.red.)

Ne, ne. Ve skutečnosti lidé vítají změny, které učinily British Airways v ekonomické třídě - tu možnost koupit si to, co chtějí.

Opíráte se nyní o nějakou studii?

Ano, byly na to studie. A vím to, že vždy, když uvedete něco nového, setkáte se s kritikou. S tou jsme se setkali i my při uvedení QSuites - někteří lidé řekli, že nejsou hezké. Lidé rádi kritizují, i když vylepšujete. To je ale lidská přirozenost - dívat se na sklenici jako poloprázdnou a nikoliv poloplnou.

Vy osobně ji vidíte jako poloplnou?

Ano, vždy byste ji měli vidět jako poloplnou. Víte, mé aerolinky možná nejsou dokonalé, jakákoliv jejich kritika se stejně vždy dostane přímo ke mně. Ale když mi lidé něco řeknou, vždy bych nad tím měl přemýšlet pozitivně.

Jste zcestovalý muž. Kdybyste měl doporučit dvě světové destinace - jednu jako vaše oblíbené místo a druhou lokalitu pro její přírodní krásy, do jakých míst by se měli turisté podívat?

Na rovinu, mám nesmírně rád Singapur jako město a baví mě Jižní Afrika jako země.