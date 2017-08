Už dávno neplatí, že psa a kočku stačí zavřít do kufru. Trendem je cestování zpříjemnit i pro domácí zvířata. Pokud plánujete vyjet do ciziny, nezapomeňte, že pro cestování se zvířaty často platí přísná pravidla. Vyplatí se tedy prostudovat předem podmínky, které si jak vaše cílová země, tak státy, skrze které budete projíždět, určily.

Pokud váš pes, kočka či fretka vyráží do zahraničí, musí mít svůj pas. Vydá vám ho autorizovaný veterinář a obsahuje jak údaje o majiteli, tak o zvířeti a jeho očkování. Právě to je velmi důležité, a pokud se chcete vyhnout problémům, musíte doložit, že pes a kočka je skutečně mají.

Ve všech zemích Evropské unie musí být váš čtyřnohý přítel očkován proti vzteklině, ve Velké Británii, Maltě, Finsku a Irsku musí být navíc odčervený, a to nejpozději 24 hodin před příjezdem do státu. A samozřejmě nesmíte zapomenout na mikročip, který umožní snadnou identifikaci zvířete - je pro vaše i jeho dobro, protože vám pomůže ke shledání, kdybyste se v cizině jeden druhému ztratili. Podrobnosti jsou k nalezení na webu České veterinární správy. Počítejte s tím, že jsou pro každou zemi trochu jiné.

Bezpečnost především



Když máte vyřízené tyto základní náležitosti, je čas poohlédnout se po pomůckách, které vaši cestu usnadní. Ať už cestujete na chalupu na Vysočině nebo do Řecka, zásadní je bezpečnost. Nikdy nenechávejte zvíře v autě jen tak volně. Může se stát celá řada nehod, počínaje tím, že vám vklouzne pod pedály, nebo do vás šťouchne a poleká vás. Ještě větší nebezpečí nastane, když prudce zabrzdíte nebo do něčeho narazíte. Tělo zvířete totiž může zranit řidiče i spolujezdce na předním sedadle, varuje BESIP. Navíc jde i o zdraví chlupatého kamaráda.

„Jakmile přijde doba dovolených, hitem se stanou různé přepravní klece pro velké a cestovní schránky pro malé psy a kočky. U tohoto způsobu přepravy navíc můžete se zvířaty pracovat a postupně je na stísněný prostor přivykat i doma, motivovat je pamlsky,“ tvrdí Petr Štursa z e-shopu Kasa.cz.

Pokud máte velkého psa, můžete problém vyřešit koupí bezpečnostní mřížky, kterou přehradíte prostor mezi předními a zadními sedadly, popřípadě i zavazadlovým prostorem. Zvíře vám nebude strkat nos do řízení a pravděpodobně čas cesty využije ke klidnému spánku. Kompromisem jsou bezpečnostní pásy. Ano, slyšíte dobře, vyrábějí se i pro psy. Nikdy ale zvíře nepoutejte za obojek, nedopadlo by to dobře. Pásy se zapínají jen a pouze k postroji.

Věrné přátelství psa a kočky dokonale kompenzuje zlobení, které máte doma s úklidem jejich chlupů nebo ještě horších věcí. V autě můžete čistotu zajistit snadněji. Speciální povlak či pohodlná deka situaci vyřeší.

Svačinu na cestu ocení lidé i zvíře

Nezapomeňte, že i váš čtyřnohý přítel bude mít při dlouhé cestě hlad. Misku a granule, které pravděpodobně berete s sebou, proto mějte při ruce a využijte ke krmení klasické cestovní zastávky na toaletu. Vyplatí se mít s sebou i vodu, v současnosti jsou hitem skládací napáječky. Jedná se o láhev, která je spojena s miskou, do které perfektně zapadá. Zaberou tedy minimum místa a lze je snadno přenášet.

A co především v létě nikdy nesmíte podcenit? Během teplých dní se auto během pár minut změní doslova v pec. Nikdy v ní proto nenechávejte žádné zvíře samotné. Spousta lidí si myslí, že stačí stáhnout okénka a proudící vzduch jim dovolí na pár minut se vzdálit. Tak to ale není, před horkem psa ani kočku neochrání. Vždy je proto berte s sebou, a to i kdybyste si jen odskočili ke stánku s rychlým občerstvením.

Naprosto zapovězené je nechávat zvíře v autě, pokud cestujete trajektem. Od motorů, které jsou umístěny v blízkosti nákladního prostoru, se šíří nejen teplo, ale i hluk. Takže opatrně...