Tradice domků z lodí má poměrně dlouhé trvání, odstartovala už někdy v počátcích 20. století. Oblast kolem městečka byla totiž populární a úrodnou rybářskou oblastí, kde ovšem některé lodě ztroskotaly a některé byly zkrátka ponechány svému osudu na pláži, kde se na nich postupně podepisoval zub času.

Během druhé světové války zničily domky Němci.

FOTO: Profimedia.cz

Aby tento materiál zpracovali, rozhodli se rybáři využít vysloužilé lodě jako základ pro své příbytky, tedy konkrétně jako střechy. Bydlení to bylo mnohdy nevelké, ale za to útulné. Během druhé světové války, kdy Němci doslova zdemolovali valnou část francouzského severního pobřeží, zničili i tyto unikátní domky. Na odkaz předků ovšem lidé nezapomněli.

Domy dnes slouží především jako ubytování pro turisty.

FOTO: Profimedia.cz

I když obnova lodních domků započala, pravda, až o desítky let později, někdy v 90. letech. Usedlíci v městečku se rozhodli obydlí znovu vybudovat, tentokrát však neměla sloužit výhradně místním, ale také jako neobvyklé ubytování pro turisty. A ti, kdo zavítají do Equihen Plage dnes, si mohou domky pronajmout. Není to ovšem levná záležitost. Pronajímatelé jsou si atypičnosti a popularity staveb dobře vědomi, cena za jednu noc tak může klidně vyjít až na 8000 korun.

Městečko pak kromě domků láká na dlouhé a poklidné písčité pláže, které někde obrůstají vysokými travinami. Studené moře má sice k exotice daleko, ale zato působí velmi uklidňujícím a vyrovnaným dojmem.