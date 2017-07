Turistika v oblasti švýcarského kantonu Valais získala nové lákadlo pro milovníky hikingu. Nový 494 metrů dlouhý visutý most nese název Europabrücke (Evropský most) a tyčí se přibližně 85 metrů nad roklí Grabenfuger. Tamější turistická centrála jej označuje za nejdelší na světě, jelikož most Reutter v Rakousku se sice tyčí 110 metrů nad zemí, ale na délku má „jen” 405 metrů.

Most nabízí úchvatné výhledy do údolí i na vrcholky okolních hor.

FOTO: Profimedia.cz

Nový švýcarský most, jehož kovová lana váží zhruba osm tun, je vybaven speciálním systémem, který by měl zabraňovat houpání mostu. Most se nachází na tzv. Evropské cestě propojující vesnice Zermatt a Grächen. Tato cesta zabere milovníkům horské turistiky obvykle dva dny.

Nově otevřený visutý most měří 494 metrů.

FOTO: Profimedia.cz

Ke slavnostnímu otevření došlo v sobotu 29. července a ceremoniál proběhl v přilehlé vesnici Randa.