Safari trabantem po krásách bulharského vnitrozemí

Bulharsko je mezi turisty čím dál populárnější. O tom, že ale celá dovolená nemusí být jen o válení na pláži, se snaží přesvědčit neotřelá turistická služba Go Trabi Go, která zájemce bere na několikahodinovou projížďku speciálně upravenými trabanty ve stylu safari. Při cestě do vnitrozemí se jezdí po klasických vozovkách, ale i divoký offroad po prašných cestách.