Multikulturní země s několika oficiálními jazyky sousedí s Německem, Francií, Itálií, Rakouskem a Lichtenštejnskem. Dostanete se tam pohodlně již za několik hodin.

Zvolit si můžete leteckou dopravu, linky operují z Prahy do Curychu, Basileje, ale i do Ženevy. Letiště mají výborné napojení na hromadnou dopravu, zvláště pak železniční. Vlaky vás dovezou do téměř všech koutů Švýcarska. Z České republiky se nabízí dvakrát denně přímé spojení z Prahy do Curychu přes Basilej.

FOTO: Marie Lollok Klementová

Cestovat můžete i autobusem, případně vlastním automobilem. Z Prahy do Švýcarska urazíte přibližně 600 kilometrů dle cílové destinace. V zimním období počítejte s tím, že některé horské průsmyky mohou být od října až do května uzavřeny.

Pokud zvolíte při plánování cesty dálnice, zakupte si dálniční známku, za kupón (pouze roční) zaplatíte přibližně 40 CHF. Vybavit se jím můžete i u nás, a to ve vybraných českých cestovních kancelářích, ÚAMK nebo až při cestě na švýcarských hranicích, tamních čerpacích stanicích, poštách apod.

Samostatně je zpoplatněn průjezd hraničních tunelů Mont Blanc (43,50 eura, 54,30 eura zpáteční ze strany Francie, 44,20 eura, 55,20 eura zpáteční ze strany Itálie) a Grand San Bernardo (27,90 eura, 44,60 eura zpáteční při 30denním návratu).

Dejte si pozor na rychlost. Maximální povolené limity jsou nižší než u nás. Na dálnicích je rychlost omezena na 120 km/h, na rychlostních silnicích pak na 100 km/h a na silnicích mimo obce pak na 80 km/h. Pro obce je stanoveno rozpětí 30 až 50 km/h. Velké překročení povolené rychlosti může vést k odnětí svobody i řidičského průkazu až na dva roky.

FOTO: Martin Písař

Grand Tour of Switzerland

Váháte, co chcete vidět a navštívit dřív? Poznejte toho ve Švýcarsku co nejvíce a využijte okruh Grand Tour of Switzerland. Jeho základní trasa je dlouhá 1643 km a provede vás přes čtyři jazykové oblasti, ale také přes průsmyky, jezera a místa zapsaná na seznamu světového dědictví.

Navštívíte tak na 45 nejatraktivnějších turistických míst. Nejvhodnější období pro tuto cestu je od dubna do října.

Nejvyšší bod vaší cesty vás zavede na Furka Pass, ten se nachází 2429 m n.m., naopak nejnižším místem je jezero Maggiore s nadmořskou výškou 193 m n. m.

Pokud strávíte přibližně pět hodin denně jízdou v automobilu, urazíte celý okruh přibližně za týden. Trasa je oblíbená i u motorkářů. Vydat se můžete i na vybrané jednotlivé úseky.

Ráj přírody a nejrůznějších lanovek

Švýcarsko je nedotčeným přírodním rájem, které si vás získá pro pasivní i aktivní dovolenou. A nemusíte být ani zdatní sportovci, abyste se podívali na vrcholky hor. Pokud nechcete šlapat po turistických trasách, dovezou vás nejrůznější druhy lanovek a vy si můžete užít rozmanité výhledy.

FOTO: Martin Písař

Za podívanou stojí i pohled na Aletschský ledovec. Mezi tipy na výlety patří i Matterhorn, symbol Švýcarska, či Lucernské jezero. V jeho okolí se nachází i několik hradů a nejstrměji stoupající zubačka, která vás vyveze na vrchol hory Pilatus do výšky 2132 m n. m.

V oblasti Pilatus můžete navštívit s průvodcem kolonii kozorožců nebo netradičně přenocovat v závěsných stanech Tree Tent poblíž lanovky Fräkmüntegg. V létě však je zapotřebí rezervovat termín více dopředu.

Samotné město Lucern pak nabízí plno možností i pro milovníky historie. Navíc se zde konají i nejrůznější hudební festivaly a akce v průběhu celého roku.

FOTO: Martin Písař

Máte-li rádi pyramidy, nemusíte jen do Egypta, hora Niesen svým tvarem jednu připomíná. Měří 2362 metrů a na její vrchol vás dovezou na sebe navazující pozemní lanovky.

První turisté se mohli nechat vyvézt již v roce 1910, její výchozí bod se nachází v obci Mülenen a cesta vám zabere přibližně půl hodiny. Horní stanice, u které se nachází hotel postavený již v roce 1856, je přibližně 25 metrů pod geografickým vrcholem, ale cesty se bát nemusíte, není náročná a zpříjemní vám ji hned několik informativních cedulí.

Hned v údolí se nachází jezera Thunersee a Brienzersee. Pokud máte štěstí na viditelnost, dohlédnete až na Mont Blanc.

FOTO: Marie Lollok Klementová

Swiss Travel Pass

Pro cestování po Švýcarsku můžete zakoupit tzv. Swiss Travel Pass, který vám umožní co nejefektivněji využít místních služeb (hromadnou dopravu či vstupy do nejrůznějších atraktivit v zemi). Existuje ho hned několik variant dle počtu dní.

Během jeho platnosti můžete cestovat ve většině případů zdarma v rámci Swiss Travel Systému, a to i městskou hromadnou dopravou v téměř 75 městech. Karta zahrnuje i vybrané panoramatické vlaky. Na některé další horské železnice a turistické lanovky můžete získat i výrazné slevy ze vstupů.

Tento pas navíc slouží jako Museum Pass, se kterým můžete navštívit až 500 muzeí v zemi. Pro rodiny s dětmi do 16 let se poté vyplatí nákup Swiss Family Card.

FOTO: Martin Písař

Země čokolády a sýra

Když se řekne Švýcarsko, mnohým z nás se vybaví nejen Matterhorn, ale také země sýrů a čokolády. Gastronomie patří vždy ke kultuře každé země. V celé zemi naleznete hned několik sýráren, které jsou otevřené turistům.

Mezi vyhledávané patří zejména ta v údolí Emmental nedaleko Bernu, ale i ta v La Maison du Gruyère. Jak již samotné názvy napovídají, můžete zde ochutnat lahodný sýr Emmentaler či Gruyère.

FOTO: Marie Lollok Klementová

Ve Švýcarsku však můžete i odhalit tajemství tradiční výroby čokolády. Ochutnat byste ale měli i tradiční strouhané brambory rösti, roztavený sýr podávaný na bramboře (raclette) či roztavenou směs sýrů fondue. K místním sladkostem patří například ořechový dort engadiner nusstorte, kaštanové pyré vermicel a pěnové cukroví meringue.