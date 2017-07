Praha



Indiánský den

Nahlédněte v sobotu do života původních amerických obyvatel. V trojské botanické zahradě se v sobotu koná akce nazvaná Indiánský den. Při ní budou moci návštěvníci zjistit, jak indiáni lovili, co jedli a jak se ve volných chvílích bavili, ale také jaké měli šamanské rituály. V severní části zahrady bude připraven speciální program pro děti, který zábavnou formou přiblíží rodinný život původních Američanů. Podrobnosti najdete zde.

Na palubě Archy

Pokud chcete během jediného dne procestovat prakticky celý svět, vyrazte s dětmi do Nové budovy Národního muzea. Přírodovědecká expozice Archa Noemova návštěvníkům představí ta nejzajímavější a nejpůsobivější zvířata z celé planety. Dozvíte se, kde leží Galapágy, kam vyrazit za lemury či kteří živočichové žijí v africké savaně. Kromě komentovaných prohlídek jsou připraveny i workshopy. Další informace zde.

Zámek s Růženkou

Neděle bude patřit pohádkám. Tedy konkrétně Šípkové Růžence, která zájemce provede Chvalským zámkem a interaktivní výstavou Hlavolamy v uličkách starého města, která se zde koná. Malí i velcí návštěvníci si zasoutěží, vystoupají na zámeckou půdu, ale zároveň si vyzkoušejí, jak se budí princezny. Prohlídky trvají vždy 40 minut a je potřeba je včas rezervovat. Po skončení jednotlivých prohlídek je možné na zámku ještě setrvat a tvořit v dílničkách. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Den řemesel

Poznejte tradiční lidová řemesla. V sobotu se návštěvníkům představí ve Skanzenu Vysoký Chlumec a budou spjata především s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím. Staré chalupy ožijí přípravou nejrůznějších pochutin, ať už perníků nebo chleba. Vyrábět se budou voskové svíce, budou se plést košíky a mnoho dalšího. Novinkou bude předvádění kovářského řemesla přímo v objektu kovárny. Součástí programu je také vystoupení folkových interpretů a prodej suvenýrů a výrobků. Další informace zde.

Svatoanenský jarmark

O víkendu se na zámku Žleby uskuteční Svatoanenský jarmark. Vyroste zde nespočet dobových stánků, ve kterých budou trhovci nabízet množství rukodělných výrobků či nejrůznějších dobrot. K opravdu autentické historické atmosféře přispějí vystoupení žongléra, kramářek s harmonikou, na odpoledne je připravena také pohádka, během celého dne rovněž tvořivý koutek pro nejmenší. Zvědavcům a otrlým se předvede také kat s nejrůznějšími technikami mučení. Více zde.

Jihočeský kraj

Středověk na hradě

Přeneste se na okamžik do středověku. Pokud v sobotu vyrazíte na hrad Choustník, budete svědky rytířských klání a dalších historických událostí. Na návštěvníky čekají ukázky sokolnictví a práce s dravými ptáky, nadšenci do historických zbraní se mohou těšit na ukázky kuší, mečů, ale i palných zbraní, a v neposlední řadě se bude také tancovat a zpívat. Akce bude zakončena ohnivou show. Podrobnosti najdete zde.

Plzeňský kraj

Keltský den

Vydejte se v sobotu do dávné historie. Na hradu Radyně nedaleko Starého Plzence se přenesete do doby jednoho z nejvýznamnějších dávných kmenů, Keltů. Akce zabaví malé i velké návštěvníky, těšit se můžete na dětskou bitvu, klání válečníků, ale i ukázky starých řemesel a lukostřelbu. Dojde i na divadelní představení. Vstupné je za 80 korun a snížené za 50 korun. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Historický jarmark

Na hradě Seeberg se v sobotu uskuteční historický trh. Na návštěvníky kromě stánků s tradičními výrobky a dobrotami čekají ukázky řemesel, na dospěláky pak ochutnávky českého a bavorského piva. Oproti tomu děti se mohou těšit na loutkové divadlo či tvořivé dílničky, kde si vyzkoušejí svou zručnost. Děti mají na akci zároveň vstup zdarma. Více informací se dozvíte zde.

Ústecký kraj

Rytířské slavnosti

Po celý víkend se v Hrušovanech u Chomutova konají Rytířské slavnosti. Za řinčení mečů se návštěvníci přenesou do dob dávného středověku. Nepůjde ovšem jen o zábavu, ale také o poučení o historii, seznámení se s někdejší kulturou, zvyky či hudbou. Konat se budou rytířské turnaje, návštěvníci si budou moci rovněž vyzkoušet střelbu z kuše či luku. Detaily naleznete zde.

Liberecký kraj

Dobývání pevnosti

Do středověku se mohou návštěvníci přenést také v archeoskanzenu Curia Vítkov u Chrastavy. Po oba dva víkendové dny je především pro rodiny s dětmi připraven lákavý program s mnoha aktivitami. Diváci se setkají s válečníky z různých koutů Evropy, budou si moci prohlédnout jejich zbraně, výstroj a další vybavení. Kromě lučištnického turnaje nebo ukázek řemesel je hlavním tahákem programu závěrečná scénická bitva, zasazená do dob křížových výprav. Další informace najdete zde.

Královéhradecký kraj

Přepadení hradu

Vyrazte v sobotu na hrad Potštejn a poznejte atmosféru středověku. Kromě dobového tržiště, které nabídne nejrůznější rukodělné suvenýry, hračky, šperky či pochutiny, se můžete těšit i na ukázky řemesel či zbraní. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet lukostřelbu, nicméně stěžejním bodem programu je zinscenované přepadení kupců loupežníkem a jeho potrestání Karlem IV. Podrobnosti o akci najdete zde.

Pardubický kraj

Oživlé loutky

Do regionálního muzea v Litomyšli se můžete vypravit na výstavku nazvanou Imaginárium, která oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky či divadelní dekorace. Do expozice je dovoleno vstoupit jako do výtvarné herny, vše totiž můžete objevovat na vlastní oči a představivosti se meze nekladou, právě naopak. Podrobnosti o výstavě najdete zde.

Vysočina

Bitva o Notorburg

Zažijte neopakovatelnou atmosféru středověké bitvy. Ta se odehraje v sobotu v Ledči nad Sázavou, kromě ní se můžete těšit na dobové tržiště s lidovými řemeslníky, kteří vás zasvětí do tajů svého umění, ale také na ukázku středověkého mučení či šermířský turnaj. Pro děti i dospělé jsou připraveny soutěže za odměny, jedním ze stěžejních bodů programu bude i ohnivá show. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Sobotní pečení

Kovárna na Těšanech bude v sobotu provoněna cukrem a nejrůznějšími sladkými dobrotami. Děti budou kuchtit, celé téma se bude točit kolem sladkých dobrot, které v minulosti připravovala kovářka ke slavnostním příležitostem. Dospělí si budou moci mezitím důkladně prohlédnout prostory kovárny. Kromě kuchařské dílničky se mohou ratolesti těšit na soutěže, které prověří jejich šikovnost, důvtip i vědomosti. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Zpívání na hradě

Předposlední červencová neděle bude na hradě Šternberk patřit tančení a zpívání. Pro děti je připraveno zábavné odpoledne s Míšou Růžičkovou, jejíž vystoupení začne v 16:00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit i na dětskou diskotéku, kterou doplní další aktivity. Kromě malování na obličej či airbrush tetování to budou i výtvarné dílničky a mnoho dalšího. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

Anenská pouť

Neděle v Rožnově pod Radhoštěm bude patřit patronce Valašska - svaté Anně. Pouť, která se v jejím jménu uskuteční, láká na krojované procesí z rožnovského farního kostela Všech svatých a nejrůznější pouťové atrakce v areálu Valašského muzea v přírodě. Vychutnejte si lidovou atmosféru a tradice v jejich nejčistší podobě. V areálu muzea je připraven po celý den doprovodný program. Detaily najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Lesní slavnost

O víkendu se v osadě Drakov v Heřmanovicích uskuteční tradiční Lesní slavnost Lapků z Drakova. Na děti čeká především velká dobrodružná razítkovací hra po naučné stezce, při níž se pobaví, ale zároveň něco dozvědí. Na trase potkají účastníci nejrůznější postavy, včetně Lesního krále s královnou. Na neděli je poté připravena plavecká soutěž Drakovský plaváček. Připraven je doprovodný hudební program. Více zde.