S celkovým počtem 16,8 miliónu přenocování předběhla Praha například Vídeň, Amsterdam nebo Hamburk. Vyplývá to ze statistik asociace European Cities Marketing, na které upozornila Prague City Tourism.

„Loňský rok byl pro evropskou městskou turistiku opět výjimečně úspěšný, a to i přes závažné problémy a výzvy. Teroristické útoky v Evropě, především v Paříži, ukazují vrtkavost, ale zároveň důležitost a houževnatost cestovního ruchu,” uvedl prezident European Cities Marketing Dieter Hardt-Stremayr.

Městská turistika nepřetržitě roste, průměrný meziroční přírůstek v přenocování ve 126 evropských městech činí za loňský rok 4,8 procenta. V Praze se počet přenocování meziročně zvýšil o 5,5 procenta. Nejčastěji do evropských měst jezdí turisté ze Spojených států amerických, Německa a Spojeného království. Jde přibližně o 30 procent z celkového počtu návštěvníků.

Němci se více zajímají o Česko



V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo podle Českého statistického úřadu více než 18,3 miliónu hostů, což bylo o 6,9 procenta více než předloni.

Do hromadných ubytovacích zařízení zamířilo více domácích i zahraničních hostů. Zahraničních turistů přijelo loni do Česka téměř 9,3 miliónu. Proti roku 2015 to je růst o 6,7 procenta.

Počet ubytovaných hostů z Česka se meziročně zvýšil o sedm procent na více než devět miliónů. Ze zahraničí loni zamířilo do Česka méně hostů z Ruska či Japonska. Naopak pokračoval růst zájmu německých turistů, jejichž počet meziročně vzrostl o 6,4 procenta.