O tom, že ženy do expedic nepatří, jsou přesvědčeni nejen protřelí námořníci, ale i zkušení cestovatelé. Dokumentaristka Lucka Radová a její výprava čtyř dobrodružek si o tom myslí své a chtějí všem ukázat, že ženy do expedic prostě patří.

Tak vznikl nápad projet Latinskou Ameriku ve dvou ojetých motorizovaných tříkolkách. „Tuk tuk mi k cestování přijde akorát. Jak je pomalý, slouží taky jako skvělý seznamovací prostředek,“ uvedla cestovatelka Lucka a dodala, že už se svým manželem Danem objela v motorizované tříkolce Srí Lanku.

Jádro týmu, který nic nerozhází, tvoří cestovatelka Lucka, nebojácná kameramanka Eliška a fotografka Anastázie. Ve více lidech se to lépe táhne, a tak dívky vyhlásily konkurz na další dvě parťačky.

Do druhé tříkolky tak zasedne zdravotnice Klára, která se už osvědčila jako doprovod na africké rallye. A pak Martina, pro kterou není problém stopnout si tirák a dojet s ním z Londýna do Prahy, aby s rodinou oslavila Velikonoce.

Vozítka koupí na místě



Tříkolová výprava bude zahájena v půlce srpna v kolumbijském hlavním městě Bogotá, kde si děvčata chtějí pořídit zmíněná dvě vozítka. V hledáčku mají spolehlivé a nezničitelné tuk tuky indické značky Bajaj RE.

Nejraději by dámy pořídily nové modely, ale vzhledem k jejich vysoké ceně si je nejspíše budou muset koupit přes internetové bazary. Dívky financují dobrodružství ze své vlastní kapsy, zároveň ale rozjely kampaň na Startovači, kde jim lidé mohou přispět na jejich cestovatelský projekt.

První česká expedice, která projede Jižní Ameriku v tuk tuku.

FOTO: Novinky

Pokud se jim podaří ujet plánovaných 5555 km, budou první ryze ženská expedice na světě, která podnikla podobnou cestu — a nevytrhala si navzájem vlasy. „Na cestě chceme natočit i film a také šestidílný seriál,“ dodala organizátorka Lucie.

Během výpravy zavítají třeba do Ekvádoru. V něm navštíví nejvyšší horu Chimborazo, která je vysoká 6268 metrů nad mořem. V Ekvádoru se chtějí také vydat do Amazonie za indiány a navštívit tamní český pivovar.

Celá výprava završí své putování na největší solné pláni na světě Salar de Uyuni v Bolívii. Tam se tuk tuky konečně budou moci předvést a zkusit nastolit rychlostní rekord v jízdě motorizované tříkolky.

Dívky se chtějí vrátit zpátky do Česka nejpozději do Vánoc. Alespoň to slíbily svým manželům, snoubencům a partnerům.