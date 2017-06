Jan Werich vilu obýval od roku 1945 až do své smrti v roce 1980. Později se využívala pro obecní bydlení, to ale změnila katastrofální povodeň v roce 2002. Voda tehdy sahala až do prvního patra, nájemníci se do svých bytů už nikdy nevrátili a objekt chátral. Vilu nakonec po letech chátrání opravila městská část Praha 1 a hledala vhodného nájemce. Nakonec ji získala Nadace Jana a Medy Mládkových.

Jan Werich žil ve vile na pražské Kampě 35 let.

FOTO: archiv, Novinky

Radnici Prahy 1 platí za nájem vily 600 tisíc korun ročně bez DPH. Nájem má na deset let s následnou opcí na dalších deset let.

„Sen paní Medy Mládkové se po 15 letech úsilí konečně stává skutečností a já jsem moc rád, že v prostorách Werichovy vily vznikla stálá expozice s interaktivními prvky věnovaná mistru Werichovi. Jan Werich byl společenský člověk a my jsme jeho odkaz chtěli v atmostéře vily zachovat,“ řekl předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil.

Rybářský kufřík a dýmka



V místnostech Werichova bytu se výstava dělí na několik tematicky zaměřených částí. První, stylizovaná do podoby divadelní šatny, přibližuje Osvobozené divadlo. Její součástí je například dobové piano, které zároveň funguje jako jukebox přehrávající nejznámější šlágry Jaroslava Ježka.

Další místnost představuje dva nejznámější filmy spojované s Werichem, Císařův pekař – pekařův císař a Byl jednou jeden král. K vidění jsou originální kostýmy, které navrhl Jiří Trnka, zapůjčené z barrandovských studií.

Dochovaly se i Werichovy brýle nebo dýmka.

FOTO: Novinky

Třetí místnost se zaměřuje na Werichovu tvorbu pro děti, zejména Fimfárum či roli v seriálu Pan Tau.

Golem je ve sklepě



Následuje pracovna, kterou se nadaci podařilo zařídit několika původními kusy nábytku, získanými od Werichových rodinných příslušníků. „Podařilo se nám získat například brýle a dýmku Jana Wericha nebo dokonce jeho rybářský kufřík,“ řekl Pospíšil Novinkám.

Do sklepa nadace umístila repliku golema, vytvořenou podle originálu z filmu Císařův pekař – pekařův císař. Návštěvníci si tam budou moci také z hlíny vytvořit vlastního golema. V polovině září chce nadace expozice doplnit novými interaktivními prvky. "Půjde o technologii, kterou ještě žádné české muzeum nevyužívá," řekl Pospíšil.

Rekonstrukce vyšla Městskou část Praha 1 na třicet miliónů korun a Nadace Jana a Medy Mládkových přispěla pěti milióny do zařízení.

Do muzea se bude platit vstupné. Sklep a spodní část objektu bude lidem přístupná za 20 korun, expozice ve Werichově bytě vyjde na 60 korun pro děti a 90 korun pro dospělé. Cílem není na Werichově životě vydělat, ale vybrat dostatek peněz na nájem, energie a provoz.