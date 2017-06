Harry Potter slaví. Vydejte se v Británii po jeho stopách

V pondělí uplynulo přesně 20 let, co vyšla první kniha o Harrym Potterovi. Fenomén, který stvořila britská spisovatelka J. K. Rowlingová, žije svým vlastním životem i dnes a příznivci čarodějnického učně mají nespočet možností, jak se fyzicky vydat po jeho stopách. Mohou se třeba vypravit do studií Warner Bros, kde najdou kulisy Příčné ulice či bradavické Velké síně.