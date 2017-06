Malí plaváčci

Pokud k vodě vyrážíte s malými dětmi, máte nejspíš o zábavu postaráno. Jestliže je váš potomek dostatečně starý na to, aby mohl okusit koupání v přírodě, vybavte ho především bezpečnostními prvky, jako jsou plovací vesty nebo rukávky (pozor, ani s nimi nikdy nenechávejte děti ve vodě bez dozoru). Jejich výběr vždy přizpůsobte věku dítěte a také jejich pohybovým dovednostem ve vodě. U rukávků (někdy též křidýlek) dbejte především na to, aby dítěti dobře seděly na rukou. U vest pak máte na výběr mezi klasickými nafukovacími, které však nepatří k nejpohodlnějším, a těmi z modernějších materiálů, například z neoprenu.

Plovací kruh, který zná řada z nás z dětství, není odborníky příliš doporučován kvůli bezpečnosti. Je-li otvor v něm příliš velký, dítě jím může propadnout, je-li příliš malý, dítě se z něj samo nedostane a hrozí nebezpečí utonutí, pokud by se převrátilo. Odborníci varují i před kruhem pro kojence, který má uprostřed otvory pro nožičky – může totiž představovat přílišnou zátěž pro pohybový aparát miminka a navíc je poměrně nestabilní.

Jestliže je vaše dítě už ve věku, kdy je čas naučit ho plavat (je to velmi individuální – rozhodují nejen dovednosti dítěte, ale i jeho vztah k vodě), vyměňte rukávky a spol. za lepší pomocníky. Patří k nim plavecká deska, jež pomůže dítěti především se splýváním a poté i se samotným plaváním. Pásek s pěnovými plováky, který se zapíná v oblasti břicha boků a nadnáší tedy dítě ve správných partiích (ve vodě je pak horizontálně, nikoli vertikálně). Pásek můžete kombinovat i s polyethylenovými rukávky, především u nejmenších dětí.

Pořídit můžete dítěti i speciální plavky se zabudovanými polystyrenovými destičkami (jejich počet můžete regulovat). Větším dětem pomůže v plavání takzvaná žížala (nebo nudle), kterou si dají do podpaží či za krk a která jim poskytuje oporu při prvních plaveckých pokusech.

Učit dítě plavat by se ale nemělo stát jen jakousi povinností, na kterou se nebude těšit. Voda by pro něj měla být především zábavou! Nezapomeňte proto na dovolenou přibalit nejrůznější „hračky“ do vody. Většinou stačí i obyčejný nafukovací míč, nezabere příliš místa v kufru, ale zajistí, že nejen děti, ale ani vy nestrávíte dovolenou jen pasivním ležením na pláži. Skvělé jsou také nejrůznější nafukovací matrace, třeba ty ve tvaru zvířat – u nich však pamatujte, že s nimi nesmíte nechat dítě bez dozoru. V bazénu pak oceníte například nafukovací volejbalovou síť.

Svět pod vodou

Především u moře je stále oblíbenější aktivitou šnorchlování. Nejenže umožňuje objevit pestrý život pod hladinou, což je pro nás jako pro národ, který nemá moře, velmi fascinující svět, ale je skvělou zábavou pro ty, které neuspokojuje pasivní polehávání na pláži.

Pro šnorchlování navíc nepotřebujete ani nákladnou potápěčskou výbavu, ani zvláštní dovednosti. Co si pořídit? Základem je samozřejmě maska. Ta by měla dokonale sedět na vašem obličeji, proto se doporučuje před nákupem masku osobně vyzkoušet – masku přiložte na obličej a nadechněte se nosem. Jestliže maska nepropustí žádný vzduch, máte jistotu, že nebude během šnorchlování propouštět vodu. Pokud máte nějaké ty dioptrie, zvolte masku s dioptrickými skly.

Další součástí výbavy je pak šnorchl. Vyplatí se investovat do modelu, který má zabudovaný ventil usnadňující vylití vody po vynoření a také takzvaný vlnolam – jakýsi chránič na vrcholu šnorchlu, který brání vniknutí vody do trubice při plavání na hladině. Především začátečníci (ale nejen oni) ocení takzvaný suchý šnorchl, který je vybaven speciální krytkou, jež prakticky nedovolí vodě vniknout do trubice, pokud se ponoříte pod hladinu.

„Nepovinnou“ částí výbavy pro šnorchlování jsou ploutve. Usnadňují pohyb ve vodě a v případě potřeby vám zaručí i rychlost. Pro začátečníky se hodí spíše měkčí ploutve, které jsou sice pomalejší, ale snáz se ovládají. Tvrdší ploutve ocení spíše zkušenější potápěči. Na trhu najdete ploutve řemínkové (na nohu se upevňují pomocí přezek v oblasti kotníků) a botičkové (nasazují se na celé chodidlo). Pokud se chystáte trávit šnorchlováním většinu času u moře, nezapomeňte na speciální obleky, které vás uchrání před spálením od slunce (pamatujte, že vaše záda jsou po většinu času nad hladinou, a tedy vystavena slunečním paprskům).

Paddleboard: Pro zábavu i fyzičku

V posledních letech se i v Česku stále více rozmáhá takzvaný paddleboarding. Sport podobný surfingu, ke kterému však díky pádlu nepotřebujete vlny, případně windsurfingu, ovšem bez plachty. A tak není divu, že i na našich řekách či přehradách stále častěji potkáváme nadšence s „prknem“ a pádlem v ruce. Nejenže tento sport představuje skvělou zábavu, ale navíc díky zapojení prakticky všech skupin svalů zpevňuje postavu, zlepšuje fyzickou kondici a také smysl pro rovnováhu. Navíc je vhodný pro všechny věkové kategorie včetně seniorů.

Při výběru paddleboardu se řiďte především svými dovednostmi a také typem vody, na které se chcete sportu věnovat. Pro začátečníky se hodí takzvaná allaround prkna, tedy jakési všestranné paddleboardy, jež mají dobrou stabilitu a můžete s nimi vyrazit na stojaté i rychlé vody, nebo flatwater prkna – jsou vysoce stabilní a oceníte je především na klidnějších vodách.

Touring prkna neboli prkna pro dobrodruhy jsou vhodná pro delší vyjížďky a rychlé pádlování. Pokud se chystáte paddleboardingu věnovat na moři, můžete zvolit surfing prkna, která jsou poměrně široká a krátká a na jízdu po stojaté vodě se kvůli vyššímu odporu nehodí. Race neboli závodní prkna jsou vhodná jak na moře, tak i na klidné vody a vyznačují se vyšší rychlostí, ale kvůli horší stabilitě se nehodí pro začátečníky. Speciální kategorií jsou windsurf prkna – dá se k nim uchytit plachta a při větru můžete využít jeho síly.

Co se materiálu paddleboardů týče, především začátečníci ocení prkna nafukovací (jsou stabilnější). Naopak zkušenější jezdci dávají přednost pevným prknům, jež jsou o něco rychlejší. Prkna vybírejte také podle délky (krátká jsou snáz ovladatelná) a šířky (čím širší, tím stabilnější). Pádlo by pak mělo být dostatečně dlouhé – doporučuje se, aby o 20 až 30 cm převyšovalo jezdce. Ideální jsou pádla s nastavitelnou délkou.

