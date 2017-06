O nových pravidlech informovalo v týdnu peruánské ministerstvo kultury, které chce zase o něco více eliminovat negativní dopady masového turismu na památku. Vstupenky do areálu Machu Picchu si od začátku příštího měsíce budou muset kupovat návštěvníci s předstihem, k dispozici budou buď na oficiálních stránkách, nebo skrze kanceláře nabízející organizované prohlídky s průvodcem.

Na výběr bude ze dvou časových úseků, ve kterých bude Machu Picchu přístupné. První od šesti hodin ráno do pravého poledne a druhý bude navazovat od dvanácti do půl šesté odpoledne. Kdokoli, kdo bude chtít strávit v ruinách města celý den, bude nucen koupit si lístky na oba dva úseky. Výjimka se vztahuje pouze na ty, kteří si už vstupenky zakoupili dříve, platit jim budou dle starých pravidel až do konce roku.

Nával turistů je podle britského serveru deníku The Independent problémem Machu Picchu už dlouhou dobu a počty návštěvníků se bedlivě hlídaly. Dříve ale bylo možné, aby lidé přijeli a odešli, kdy se jim zachtělo a v den, který si sami zvolili. Průvodci byli rovněž doporučování, ale na rozdíl od chystané restrikce nebyli povinní.