Hrad z období pozdního středověku byl postaven někdy ve 13. století, jeho přesné stáří však není známo, jelikož se o něm nedochovaly spisy. Zbudoval ho rod O’Bannonů, který byl druhým nejvýznamnějším v oblasti nynějšího irského hrabství Tipperary. Temná minulost místa začala podle legend už spory mezi samotnými šlechtici. Dva bratři se totiž přeli o to, kdo z nich by měl rodu vládnout. Nakonec se dohodli, že hlavou se stane ten, který přežije skok ze skály nedaleko místa, kde dnes stojí hrad.

Jedním z termínů pro skok je v angličtině slovo leap, odtud měla dostat stavba své jméno. Přeživší z bratrů tedy převzal vládu nad celým rodem a rozhodl se na místě svého symbolického vítězství postavit hrad. Nebyl to ovšem šťastný tah, dávno v minulosti měla na tom samém místě stát keltská svatyně, kde druidi vykonávali obřadní ceremonie, jejichž součástí byly mnohdy i lidské oběti.

O’Bannonovi byli vazaly O’Carrolových, rodu, který poháněla touha po moci a chamtivost. Brzy se začali zajímat o poklady, které měl ukrývat hrad jejich poddaných, a nakonec se ho vydali dobýt. Mnoho šlechticů i služebníků rodu O’Bannonů mělo zahynout mečem svých pánů, kteří navždy zanechali na Leap Castle krvavý šrám.

Po jatkách se hrad ocitl v držení rodu O’Carrolových, který v té době spravovali dva bratři. Sourozenecká nevraživost a spory o nástupnictví i v tomto případě vedly k tomu, že jeden z bratří, jednooký Teighe, zavraždil druhého, kněze Thaddeuse, na místě dnes známém jako Krvavá kaple. Duch zavražděného má na hradě dodnes přetrvávat, bloudit komnatou a v její bezprostřední blízkosti.

Na snímku vpravo dole Krvavá kaple

Krvavé kapli na přízračnosti dodává fakt, že se jedná o poměrně malou místnost, do které vedou úzké dveře. Původně byla komnata určena na uschovávaní cenností, ale krutý rod O’Carrolových ji využíval jako kobku pro vězně, kteří zde pomalu umírali a jejich těla zde byla ponechána k rozkladu. Podle oficiálních stránek hradu byly v Krvavé kapli o mnoho století později skutečně nalezeny lidské ostatky.

Chamtivost a úskočnost O’Carrollů neznala mezí. Při jedné večeři měli otrávit jídlo svým hostům ze sousedního rodu, jehož členové dnes tvoří doslova armádu duchů, obývající trosky kamenného hradu. Jedním z přízraků je také údajně žena v šarlatovém šatu, kterou měli příslušníci rodu zavléci do hradu a opakovaně ji znásilňovat. Z tohoto aktu vzešlo dítě, které O’Carrolovi zabili. Nebohá žena zešílela a ukončila své utrpení podřezáním.

