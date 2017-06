Praha



Na prázdniny do vesmíru

Prázdniny začínají školákům, co nevidět. Přivítat je můžete už o tomto víkendu v Planetáriu Praha, kde je připraven speciální program, při němž se budou moci malí návštěvníci projet po Měsíci nebo po Marsu nebo si složit puzzle s astronomickou tematikou. V oba dny jsou také připraveny pohádky, které jsou ovšem určené pro různé věkové kategorie. Podrobnosti zjistíte zde.

Čím budu

Další díl naučného seriálu Čím budu se v Galerii Harfa uskuteční o tomto víkendu. Tentokrát se s dětmi dozvíte, co všechno obnáší práce hasiče, jak vypadá požárnická uniforma nebo na vlastní kůži zažijete nacvičený hasičský zásah. Do obchodního centra dorazí odborníci na slovo vzatí, a to hasiči z pražské centrály. Ke zhlédnutí bude i originální výstroj a další technika.

Hravé odpoledne

Nevíte, co dělat v neděli odpoledne? V Parku na Pankráci se uskuteční oslava 50. narozenin časopisu Sluníčko, který spolu s časopisy Maminka a Mateřídouška zve na hravé odpoledne. Na návštěvníky čekají soutěžní trasa s úkoly, ale i taneční hrátky s tanečníkem Honzou Onderem. Vstupné je zdarma. Další informace zde.

Středočeský kraj

Kutnohorské stříbření

V historickém centru Kutné Hory se o víkendu uskuteční velkolepá historická akce Královské stříbření, která připomíná tradici tohoto hornického města. Program navrací návštěvníky do středověku, do doby krále Václava IV. a jeho dvora. Návštěvníci se zábavnou formou dozvědí, jak se dobývala stříbrná ruda a jak se zpracovávala až do podoby groše. Podrobnosti o akci najdete zde.

Setkání parních lokomotiv

Víkend bude přát všem milovníkům parních lokomotiv. V Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka se totiž uskuteční setkání těchto starých strojů. Návštěvníci mohou vyrazit rovnou na místo nebo se svézt vlakem s parní lokomotivou také z Prahy. Vyhlídkový vlak bude ovšem jezdit i v Lužné, kde si návštěvníci mohou při prohlídce prohlédnout osobní, ale především nákladní vozy z různých časových období. Detaily najdete zde.

Jihočeský kraj

Jaká byla rodina

Jak vypadala rodina v ranném středověku se mohou zájemci dozvědět v parku Zeměráj v Kovářově. Návštěvníci se dozví, jak si kdysi hrály děti, ale i to, jak musely pomáhat rodičům. V sobotu se bude štípat dřevo, mlít mouka, péct placky anebo řešit zábavný kvíz, připraveny jsou i dávné hry. Vstupné je za 100 korun. Podrobnosti naleznete zde.

Plzeňský kraj

Na Divokém západě

Divoký západ, železnice a indiáni. Pokud se chcete dozvědět více o osidlování amerického západu v 19. století, vypravte se v neděli do plzeňského West Parku. Nahlédnete do nezkreslené historie, na chvíli se sami stanete kovboji nebo indiány, vyzkoušíte si rýžování zlata, střílení z luku nebo vrhání tomahawku. V nové muzejní expozici si návštěvníci budou moci prohlédnout celou řadu autentických exponátů přímo z USA. Další informace naleznete zde.

Karlovarský kraj

Odpoledne se zmenšeninami

V parku Boheminium, kde návštěvníci naleznou desítky zmenšenin známých českých památek, se bude odhalovat nový model, půjde o katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni. Při této příležitosti je připraven bohatý program především pro děti, které si budou moci samy vyzkoušet kreativní dílnu s modeláři, ale například i střelbu na středověké terče. V odpoledních hodinách se odehraje také představení. Rodinné vstupné je za 350 korun. Více informací zde.

Ústecký kraj

Rozloučení s královnou

Na hravé odpoledne vyrazte v sobotu do Ústí nad Labem, kde je připraven program v městském muzeu, ale také v Ústeckém podzemí. V muzeu budou vystaveny výtvarné práce na motivy labské královny, ale připraveny jsou i nejrůznější tvořivé aktivity pro děti a také pohádka. V podzemí pak na děti čekají pohádkové postavy s úkoly, představení, ale i šermířské vystoupení. Na celou akci je vstup zdarma. Více zde.

Liberecký kraj

Putování za pohádkou

Zaskočte si v sobotu do pohádky. V Loužnici se uskuteční dětský den, na kterém budou na návštěvníky čekat strašidýlka, ale i spoustu dalších bytostí. Nebudou chybět kouzelník, koníci, ale i mnoho úkolů a soutěží, jako je třeba skákání v pytlích. Soutěžní trasa je určena i hendikepovaným dětem a celá vede po rovině kolem koupaliště. Vstup je zdarma. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Život na zámku

Na sobotu jsou na zámku Náchod připraveny speciální oživené prohlídky. Návštěvníci při nich zjistí, jak se kdysi žilo na zámku, když ho obývala šlechta. Setkají se například s komornou či guvernantkou princezen a dalšími dobovými postavami. První prohlídka začíná ve 12:30 hodin, poslední v 15:30. Další informace zde.

Pardubický kraj

Den se zvířátky

Na farmě Dibaq v Helvíkovicích se v sobotu uskuteční zábavný den nejen se zvířátky. Návštěvníci, děti i dospělí, se budou moci svézt na koni nebo v kočáře, uvidí, jak se trénují psi pro psí spřežení, ale uvidí i pasení kachen. Na místě bude i občerstvení a jedním z vrcholů programu bude ohňová show. Vstupné na akci je zdarma. Více se dozvíte zde.

Vysočina

Výtvarná dílna

V Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě se v sobotu uskuteční další díl z cyklu výtvarných dílen pro děti. Tématem bude tentokrát téma probíhající výstavy Vlákna, klubka, tkaniny. Děti si na workshopu vyzkouší práci s papírem, látkou, klubky a provázky. Cena pro dítě je 20 korun, akce se koná od 15:00 do 17:00 hodin a je třeba si na ni předem rezervovat místo. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Den pevností

Zájemci o vojenskou historii mohou v sobotu navštívit Den pevností jižní Moravy, 5. ročník akce, při které se otevírají nejrůznější opevnění, navíc s doprovodným programem. Zapojil se například pěchotní srub MJ - S 3 Zahrada v Šatově, kde budou připraveny interaktivní stanoviště pro rodiče s dětmi. V samotném opevnění budou probíhat prohlídky bez průvodce, za to s dobovou posádkou. Detaily o akci najdete zde.

Olomoucký kraj

Do Benátek

Přeneste se na jeden den do italských Benátek. V Muzeu Olomoucké pevnosti se poslední červnovou neděli uskuteční italský den. Návštěvníci uvidí benátské masky, žongléry a artisty, připravena je zábava v duchu námořní historie této severoitalské perly. Labužníci si mohou dopřát ochutnávku nejrůznějších italských specialit a pro děti jsou připraveny speciální soutěže a aktivity. Více informací zde.

Zlínský kraj

Středověký turnaj

Přeneste se v sobotu do středověku. Hrad Cimburk ožije dobovým kláním, řinčením mečů a tou správnou historickou atmosférou. V dobovém ležení vystoupí několik šermířských souborů, k vidění budou ovšem i lukostřelecké turnaje. Dospělí mají vstupné za 100 korun, děti za 60. V rámci akce je možné využít dopravu historickým parním vlakem. Podrobnosti se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Poválečné období

Přeneste se s dětmi do období první republiky, kdy se obyvatelstvo radovalo z konce války a toto uvolnění se odráželo nejen v módě, ale i v životním stylu. Na návštěvníky zámku Fryštát čekají v sobotu ukázky tanců, módní přehlídky, výstava veteránů, divadelní scénky v rámci prohlídek zámeckých interiérů a mnoho dalšího. Podrobnosti o akci najdete zde.