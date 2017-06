V kavárně, jejíž jméno by se dalo volně přeložit jako Boží skládka, naleznou návštěvníci neony, které rodina majitele Marcuse Braceyho sbírala po čtyři generace. Interiér ovšem zdobí i nejrůznější kýčovité předměty, jež byly původně použity ve filmech nebo je Braceyovi koupili na bleších trzích napříč Británií.

Samotné neonové nápisy a cedule představují pro majitele zhmotněný pocit štěstí. „Jejich vzhled pro mě zosobňuje chvění a nadšení,“ řekl pro Reuters Brit, který za svou novou kavárnu platí také rekordně vysoké účty za elektřinu. Týdně je to 700 liber, což je téměř 21 000 korun. Některé cedule, které Marcus Bracey vyrobil, se objevily i ve filmech, třeba v trhácích Mission Impossible nebo Eyes Wide Shut legendárního režiséra Stanleyho Kubricka.

Kavárna je zároveň obří svítivou galerií.

FOTO: Russell Boyce, Reuters

Jedny z nejstarších neonů, které jsou v kavárně k vidění, pocházejí zhruba z 50. let minulého století. Marcusův pradědeček v té době opustil práci v dole ve Walesu a začal pracovat u společnosti vyrábějící světla, konkrétně začal vyrábět neonové nápisy pro cirkusy. „Opustil tmu a našel světlo,“ vtipkuje Bracey.

Podnik je otevřený od pátku do neděle.

FOTO: Russell Boyce, Reuters

Převzetí rodinného podniku a vášně pro neony se teď očekává od Marcusovy sedmnáctileté dcery Amber. Do té doby se o tuto zářivou galerii kýčovitých nápisů a cedulí bude starat sám. Kavárna God’s Own Junkyard je pro veřejnost otevřena pouze od pátku do neděle. Na oficiálních stránkách atrakce je ovšem možné si prostory prohlédnout alespoň virtuálně.