Na mechem porostlé skále, která leží nedaleko Reykjavíku, se nápisy za poslední léta hromadí, ale zatím nebyly nijak vulgární. Podle turistického průvodce Gunnara Birgissona, který si nového přírůstku všiml, tento nepěkný trend započal s jedním Islanďanem, jenž do kamene vyryl své jméno, a spustil tak dominový efekt. „Jeden člověk může namotivovat dalších tisíc, aby ho následovali,“ tvrdí Birgisson.

Chytili se především turisté, nebo se to alespoň předpokládá vzhledem k tomu, že většina nápisů je v angličtině. Nejnovějším přírůstkem jsou slova „send nudes“ neboli žádost o poslání nahých fotek. „Myslím, že se někdo jen pokoušel být vtipný, ale neuvědomil si, že poškozuje přírodu a nevědomě nabádá další, aby se k tomuto vandalismu připojili,“ dodává průvodce. Mnoho návštěvníků se podle něj také vymlouvá, že nevěděli, že se podobné věci nesmí dělat.

Zmizí za 70 let



Turismus na Islandu v posledních letech značně expanduje, ročně na severský ostrov zavítá počet návštěvníků několikanásobně převyšující populaci země. Mnoho obyvatel tento nárůst považuje za problém, loni se proto zavedly například restrikce na ubytovací službu Airbnb. [celá zpráva]

„S rostoucí návštěvností můžeme pozorovat dopad na celou zemi. Lidé ryjí sprosté nápisy do mechu, jezdí mimo silnice, píší na skály, ničí vegetaci. Nemyslím, že by to dělali úmyslně, jen si neuvědomují, jak křehká je příroda,“ řekl pro The Independent další tamní turistický průvodce Árni Tryggvason.

Nápisy, které vandalové vyryli do skály, jež patří k těm nejznámějším a nejvíce porostlým mechem, prý zmizí až za 70 let. „Nedaleko od Reykjavíku můžeme najít podobné skály, kde skupiny turistů vyryly kolem roku 1950 svá jména. Dodnes jsou zřetelně čitelná. Musíme příchozí návštěvníky obeznámit s tím, že vůči podobnému chování máme nulovou toleranci,“ uzavřel.