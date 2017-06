Podle Massimiliana De Martina, radního pro městský rozvoj, jsou opatření, která by zamezila vzniku nových ubytovacích zařízení, pro ochranu Benátek zásadní. Hotely totiž vyrůstají v rezidenčních budovách a vytlačují obyvatele z města. Podle Telegraphu měla severoitalská perla v loňském roce zhruba 55 000 stálých obyvatel. Pokud by rozvoj turistických zařízení pokračoval i nadále, v roce 2030 by v Benátkách nezůstal jediný obyvatel.

Sami Benátčané dali svou nevoli najevo už v minulém roce, kdy se ve městě uskutečnilo několik protestů. Jedním z nich byl protest proti velkým výletním lodím, které proplouvaly městskými kanály. Obyvatelé při této demonstraci i zabarikádovali některé kanály gondolami. Dokonce i organizace UNESCO zdůraznila, že pokud město nastalé problémy nevyřeší během letošního roku, zařadí Benátky na červenou listinu ohrožených míst. [celá zpráva]

Podobně reagoval Amsterdam i Barcelona



Několik provozovatelů výletních plaveb už omezilo počet lodí, které do Benátek posílají. Někteří z nich se ovšem obávají negativního dopadu na ekonomiku. „Benátky ztrácejí pasažéry i lodě. Není to jen problém pro naše město, ale také pro další přístavy na Jadranu, ve kterých se dělaly zastávky pouze na cestě k nám,“ uvedl ředitel benátského přístavního úřadu Pino Musolino.

Navzdory podobným obavám si radnice za svými rozhodnutími zamezit budování nových hotelů stojí. Podle ní se jedná o důležitý krok, ke kterému v minulosti přistoupily například i Amsterdam či Barcelona. [celá zpráva]

Benátské orgány rovněž zavedly další opatření, aby zmírnily účinky masového turismu, včetně politiky „místní na prvním místě“, která zvýhodňuje obyvatele při používání vodních autobusů vaporetto. Diskutovalo se rovněž o zavedení turniketů třeba kolem náměstí sv. Marka.

Podle Telegraphu navštíví Benátky 22 miliónů turistů ročně. Vychází to na zhruba 60 000 denně, což převyšuje současnou populaci města.