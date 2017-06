Praha



Holi festival

Holi je tradiční indický svátek, který je charakteristický pro svou bezprostřednost a hlavně barevnost. Obdobný zážitek, akorát v českém prostředí, můžete vyzkoušet v sobotu na Praze 4. V této verzi se setkává elektronická taneční hudba s prvkem barevných prášků, festivalu se zúčastní umělci různých žánrů. Cena je za 349 korun. Více informací najdete zde.

Apetit piknik

V pražské Grébovce se bude v sobotu konat již sedmý ročník gastronomického festivalu Apetit piknik. Na programu budou tradiční kuchařské show s hosty, ale především vybrané pochoutky a delikatesy od oblíbených kuchařů, ale i blogerů či farmářů. Připraven je rovněž hudební program. Více informací zde.

Knižní veletrh

Setkání malých nakladatelů a zapálených čtenářů se uskuteční o víkendu na Štvanici. Knižní festival Knihex nabídne čtenářům nespočet literatury k objevování, ale také umělecké dílny či poslech hudby. Připravena jsou i divadelní představení a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete zde.

Středočeský kraj

Všechny chutě světa

Ochutnat nejrůznější pochutiny z celého světa můžete na sobotním gastronomickém festivalu Všechny chutě světa, který se uskuteční v Dobřichovicích. Návštěvníci se mohou těšit na více než 60 stánků, v nichž prodejci a kulináři nabídnou například sushi, paellu, quesadilly nebo pelmeně. Pro lepší trávení jsou připraveny také adrenalinové aktivity jako obří trampolíny nebo lezecká stěna. Více naleznete zde.

Den piva

Na oblíbenou pivní akci Den Postřižinského piva se můžete v sobotu vydat do nymburského pivovaru. Kromě zlatavého moku, jsou připravena také nejrůznější vystoupení, ale i soutěže. Těmi budou například hod sudem na dálku nebo držení půllitru v natažené ruce. Více informací o akci najdete zde.

Jihočeský kraj

Rýžování zlata

Za možná trochu netradiční zábavou můžete vyrazit do Štěkně. U jezu řeky Otavy se totiž bude rýžovat zlato s mistryní světa v této disciplíně. Paralelně s tímto programem budou probíhat také selské hry, následně divadelním představením a živou produkcí středověké hudby. Na akci se bude prezentovat také strakonické pivo Klostermann. Další potřebné informace najdete zde.

Plzeňský kraj

Jízda Saši Kolowrata

V sobotu se, jako již tradičně, uskuteční na Tachovsku přehlídka historických vozidel. Obec Přimda, ale i okolní česká a německá města oživí nejen veteráni, dobová auta, ale i motocykly. Přihlížející by měl zajímat především čas 10:30, kdy se uskuteční slavnostní zahájení akce, první vozidlo pak vyjede v 11:00 hodin. Závodit se bude v celkem pěti kategoriích, rozdělených jednak podle typu vozidla, ale také podle časového ohraničení. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Metternichova výzva

Pokud máte chuť se o víkendu pořádně protáhnout, zúčastněte se běžeckého závodu Metternichova výzva, jenž povede krajinou Slavkovského lesa. Letošní trasa vede ze zámku Kynžvart na hrad Bečov, na výběr je ze dvou délek, které mají i různá převýšení. Zájemci se mohou zaregistrovat na startu. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Rainbow Run

Běžecký seriál Rainbow Run se o víkendu přesune do Ústí nad Labem. Barevný pětikilometrový závod je oslavou pohybu a o výkony tudíž vůbec nejde. Jelikož nejde o vítězství, je vítězem každý. Běžet můžete sólově nebo třeba v týmu. Více informací o startovném a další informace zde.

Liberecký kraj

Skleněná zahrada

V Novém Boru se od soboty do pondělka koná Skleněná zahrada. Jedná se o akci, při které se jednou ročně přemění zahrada, prostory ateliéru i brusičské dílny tamní sklárny v netradiční open air galerii. V ní se mohou návštěvníci kochat originálními výrobky ze skla, navíc si sami budou moci vyzkoušet broušení nebo rytí. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Otevřený den v zahradě

O víkendu se otevře královehradecké Rozárium. V něm mohou návštěvníci obdivovat nespočet růží. Možná sami uvažujete o vysazení těchto královen květin ve vašich zahradách a hledáte inspiraci. Každým rokem se v Rozáriu navíc objevuje 50 nových druhů růží a pěstitelé zasílají své vzorky do soutěže, při které se porotci můžete stát i vy sami. Tato přehlídka růží je otevřena pouze do začátku července. Více informací zde.

Pardubický kraj

Gurmánský festival

Za dobrým jídlem můžete o víkendu vyrazit do Pardubic. Uskuteční se zde další zastávka putovního Bosch Fresh Festival, gastronomické akce, která láká na ochutnávky nejrůznějších delikates a nápojů, ale také na nejrůznější kulinářské show. Kromě tradičních pochoutek se můžete těšit například i na hmyzí kuchyni nebo nejrůznější druhy kávy a mnoho dalšího. Více informací zde.

Vysočina

Benefice na vsi

Již potřetí se v obci Velký Rybník uskuteční benefiční akce na podporu vybraného dítěte z regionu se zdravotním handicapem. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, ale i charitativní aukci, jejíž veškerý výtěžek poputuje na podporu Tomáška, který prodělal specifickou formu mozkové obrny. Jedním z hostů bude například muzikálová zpěvačka Linda Finková nebo skupina Pestalozzi. Více informací o akci, která letos připadá na sobotu, najdete zde. Dále jsme o ní také psali zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

Za dobrým vínem můžete v sobotu vyrazit do obce Vlkoš. Při 10. ročníku turistického pochodu se otevře na 137 sklepů zdejších vinařů. Start akce, na kterou můžete vyrazit pěšmo nebo na kole, je z nádraží v obci, na výběr je z tras od 5 do 30 kilometrů, avšak cíl je pouze jeden, a to ve vlkošských Búdách, kde se můžete po vyčerpávajícím výšlapu osvěžit vínem. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Hanácký festival

Všichni milovníci folklóru jsou v sobotu zváni do Hanáckého skanzenu v Příkazích, kde se uskuteční lidový festival. Vystoupí přední soubory z oblastí Litovelska, Přerovska a Prostějovska. Akce začíná v odpoledních hodinách a k večeru bude hrát tradiční cimbálová muzika. Více informací zde.

Zlínský kraj

Na kole Valašskem

Čapněte kolo a v neděli vyrazte na třetí ročník závodu Valachy Tour. Cyklistický maraton Valašskem nabídne nádherné výhledy, náročné sjezdy a mnoho dalšího. Trasa vede přes Miloňov, hřebeny Vsetínských Beskyd nebo hřeben Javorníků. Sraz účastníků je před hotelem Galik ve Velkých Karlovicích, při platbě na místě činí startovné 500 korun. Více informací zde.

Moravskoslezský kraj

Hudební festival

V sobotu se v okolí ostravského dolu Michal uskuteční hudební festival MichalFest. Vystoupí na něm například zpěváci Xindl X, Marek Ztracený, Voxel či zpěvačka Olga Lounová. Vystoupení potrvají až do ranních hodin, návštěvníci se mohou těšit i na občerstvení a stánky s pivem. Vstupenky v předprodeji stojí 199 korun. Více zde.