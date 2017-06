Kam o víkendu s dětmi: Vyzkoušejte si sporty, poznejte pravěkou kuchyni

Tento víkend zavítá do Karlových Varů festival Sporťáček, na kterém můžete pro své děti najít sportovní aktivitu, která jim bude nejvíce vyhovovat. Nebo si některé alespoň zkusit. Vyrazit můžete také do některé z otevřených zahrad, které se v rámci víkendové akce výjimečně zpřístupní. Při výletech do historie si můžete vybrat z několika období, středověku, baroka, ale i pravěku. V tom nejstarším budete moci nahlédnout do tajů někdejší kuchyně.