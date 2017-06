Novým lákadlem Chomutova jsou parní lokomotivy i vůz barona Rothschilda

Významné turistické lákadlo získal pro letošní léto Chomutov. Vedení města vyjednalo sezónní zpřístupnění železničního depozitáře Národního technického muzea, který ukrývá skvostné parní lokomotivy a další železniční vozy. Nově bude veřejnosti přístupný od 1. června do konce září vždy od čtvrtka do neděle od 10 do 17 hodin. Dosud byl depozitář otevřen jen dva víkendy v roce.