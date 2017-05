„Před 20 lety byla vyhlídka odstraněna, protože její stav byl havarijní. Výhled z Lichnice byl vždycky pěkný, proto byla snaha to místo obnovit,” řekl Bubeník. Rozhledna je vklíněná v torzu hradní zdi. Měří 13 metrů a má dvě výškové plošiny. Původně byla dřevěná, nyní je hlavním materiálem matný kov, aby se od něj neodrážely sluneční paprsky. „K vyhlídce vede dřevěné schodiště. Kovová věž má tři pilíře, dva jsou nosné, kolem třetího pilíře je točité schodiště,” dodal Bubeník.

Při pěkném počasí návštěvníci vidí v dálce Čáslav, Kutnou Horu, Kolín, Bezděz, Milešovku, Seč nebo vysílač Krásné. Investorem vyhlídky byl Mikroregion Železné hory, stavěla se od loňského července do letošního dubna. Díky ní se hradu zvýšila návštěvnost. „Je to zajímavost, první nápor zvědavosti asi časem odpadne. Ale řada lidí si starou vyhlídkou pamatuje a jede se tam podívat opětovně,” řekl Bubeník. Loni na hrad zavítalo kolem 23 000 turistů, návštěvnost se každý rok zvyšuje, dodal starosta.

Spjat s legendou o kruté Miladě



Vyhlídka je na takzvaném Dívčím kameni, který připomíná legendu o kruté Miladě. Dceru mocný šlechtic vychovával jako chlapce, uměla jezdit na koni, střílet z luku a bojovat s mečem. Když její otec zemřel po pádu z koně do Lovětínské rokle, začali se o Miladu ucházet nápadníci. Milada si nakonec dala podmínku, že si vezme jen toho, kdo se s koněm otočí třikrát na skále.

Mnozí urození páni se zranili, mnozí zemřeli. Úkol zvládl až mladý rytíř, který si nechal do podkov vsázet diamanty a celý rok svého koně cvičil. Miladě se rytíř líbil, on ale zpupnou dívku za ženu nechtěl. Jen se pomstil za smrt svých předchůdců. Když zkoušku zvládl, vytáhl kuši a Miladu střelil přímo do srdce. Hradní posádka to nečekala a rytíř stihl zmizet v lese a už ho nikdy nenašli.