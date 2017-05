Příznivci historie se mohou těšit na přehlídku historie vojenství od starověku až po první republiku, uvedl pořadatel akce Martin Tureček ze sdružení Adorea - šermíři Olomouc. Loni akci navštívilo 3500 lidí.

"Letos půjde již o osmý ročník festivalu. K vidění toho bude opravdu mnoho, přijede zhruba 140 účinkujících ze 14 různých spolků, přijedou z celé České republiky a Slovenska. Co do rozsahu je to jeden z největších historických festivalů v České republice. Svým rozsahem je letošní akce ještě o něco větší než v minulých ročnících," uvedl pořadatel akce.

Fakír i kabaretní tanečnice



Organizátoři festivalu zvou na akci výhradně špičkové skupiny historického šermu a living-history. Každý z účinkujících je oblečen do kostýmu přesně korespondujícího s obdobím, které prezentuje. Návštěvníci se mohou těšit například na četnickou pátrací stanici, ale i na Kelty, žoldnéry z Bratislavy či sokolníka. Představí se známé skupiny historického šermu, jako je legenda českého šermu, skupina Merlet, ale i Revertar ze Zlína či Grál z Brna.

Atmosféru okoření na hradě historickou hudbou skupina Gnomus. Své umění bude lidem předvádět také fakír ze skupiny In Flamenus. „Pro potěchu pánského oka nebudou chybět ani kabaretní tanečnice," doplnil Tureček.

Jedna z největších akcí roku



Divákům se šermíři, vojáci či žoldnéři představí nejen v ukázkách, ale nahlédnout budou moci i do jejich života. Festival si klade za cíl ukázat milovníkům historie i vývoj samotného vojenství.

"Festival zahrnuje období od raného starověku až po období první republiky. Lidé tak mají vše hezky vedle sebe na jednom místě, porovnávat tak mohou jednotlivé rozdíly i to, jak se vojenství vyvíjelo," dodal pořadatel akce.

Podle kastelána Helfštýna Jana Laura se akce řadí k největším na hradě během sezóny. Druhé nádvoří se promění ve velký vojenský tábor a zážitkem pro diváka je podle něj už jen to, když rozsáhlým ležením prochází.