Pro muslimy na celém světě je ramadán tím nejposvátnějším obdobím v celém roce. Věří totiž, že v devátém měsíci islámského kalendáře byly proroku Mohamedovi vyjeveny první verše svatého koránu.

Ve Spojených arabských emirátech ramadán začíná v období od 27. května do 24. června – konkrétní data se v gregoriánském kalendáři každoročně mění, jelikož se řídí podle lunárního islámského kalendáře. Posvátný měsíc končí oslavou Íd al-fitr.

Ramadán má každý rok spirituální i společenský přínos jak pro muslimy, tak pro všechny ostatní. V SAE i v ostatních muslimských zemích během tohoto období vrcholí oslavy islámských tradic, kultury a pohostinství.

FOTO: Archiv ACK ČR

Světská potěšení

Hlavním bodem tohoto měsíce je půst, který věřící drží od úsvitu do soumraku. Cílem půstu je vnést do mysli pokoru, trpělivost a spiritualitu, a proto jsou věřící vyzýváni, aby se během doby půstu zdrželi jídla, pití, kouření, sexu a nečistých myšlenek. Smyslem půstu je přivést věřící blíže k bohu a připomenout jim utrpení těch méně šťastlivých. Je to čas, kdy se člověk distancuje od světských potěšení a soustředí se na své vnitřní já.

Během ramadánu se také mezi chudé a potřebné rozděluje výnos z charity zvané Zakát. Kromě pomoci chudým, vdovám a sirotkům svatý korán klade stejný důraz i na drobné projevy vlídnosti – a ty se netýkají pouze muslimů, ale mohou se vztahovat i na lidi jiných přesvědčení.

Čas setkávání

Islám zapovídá lhaní, podvádění, hádky, pomluvy a hanobení a během ramadánu to platí ještě důrazněji. Tento měsíc je také věnován komunitě, je časem, kdy se lidé mají setkávat a snažit se tak stát lepšími lidskými bytostmi.

Dubajské metro

FOTO: Archiv ACK ČR

S postupujícím usebráním se život zpomaluje a do popředí vystupují rodinné vztahy. Přerušení půstu, zvané Iftar, se stává časem věnovaným rodině a přátelům, kteří se setkají, aby si společně vychutnali jídlo. Muslimové k němu často přizvou i své nemuslimské přátele a jde o skvělou příležitost, jak se seznámit s islámskými tradicemi.

Užijete si dobré jídlo

Posvátný měsíc muslimů je paradoxně nejen synonymem pro půst, ale i pro hostiny. Pokud jste dosud neměli možnost zúčastnit se pravé arabské hostiny, doba po západu slunce během ramadánu je k tomu nejlepší příležitostí. Všechna restaurační zařízení, od pouličních stánků až po nejluxusnější restaurace, mají v nabídce to nejlepší z arabské i mezinárodní kuchyně.

FOTO: Archiv ACK ČR

Iftar začíná po setmění a pokračuje do ranních hodin, kdy se koná honosný raut zvaný Suhoor. Hosté se mohou těšit na vznešené stany s arabskými lucernami, tradiční arabské kávové konvičky a šálky ze stříbra i na podnosy plné lahodných datlí či vychlazený nápoj laban, zatímco znavenou mysl zklidní příjemná hudba nástroje úd.

Neváhejte tak Dubaj navštívit i v tomto období, turisté zde zažijí stejný servis jako v průběhu celého roku, ba naopak i něco navíc.

Pár praktických informací

Dubaj, stále oblíbenější destinace nejen pro české turisty, láká i k opakované návštěvě. A to nejen kvůli svému podnebí s minimem srážek a bělostným plážím s průzračnou vodou. Nejvhodnější dobou pro návštěvu je období mezí zářím a květnem. V letních měsících pak vysoké teploty doprovází až 80% vlhkost vzduchu. Navíc si nemusíte zařizovat vízum.

Nabíjecí stanice na solární energii v Dubaji

FOTO: Archiv ACK ČR

Dubaj má výborné letecké spojení s Prahou. Denně létají mezi Prahou a Dubají tři letecké společnosti a přímý let zabere jen šest hodin. V současné době jsou i ceny letenek velmi dostupné. Z letiště pak můžete využít nejen taxislužbu či autobusy, ale i turisty oblíbené metro, které jezdí bez řidiče a je lákavou atrakcí. Lákají-li vás výlety i mimo centrum Dubaje, využijte rozhodně pronájem automobilu. Cena půjčovného i pohonných hmot je nižší než u nás.

V Dubaji se platí dirhamem (AED) a pro výměnu je výhodnější použít dolary.

Důležitá telefonní čísla:

Policie – 999

Ambulance – 998

Hasiči – 997