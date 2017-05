Ačkoli se v devadesátých letech mohlo zdát, že kempování pomalu ztrácí na své atraktivitě a popularitě, v současnosti se dovolené pod stanem opět vracejí a přibývá lidí, kteří rádi vymění pokoj v hotelu za kemp a stan. Rádi byste kouzlo kempování také objevili? Pak vám poradíme, bez čeho se rozhodně neobejdete.

Přístřešek za pár minut

Základem je samozřejmě pořádný stan. Zapomeňte na tradiční „áčka“, jež si pamatujete z dětství, do kterých zatékalo, k jejichž sestavení člověk mnohdy potřeboval doktorát z raketového inženýrství a do nichž se rozměrově výraznější obyvatel téměř nemohl nasoukat. Dnes si můžete vybrat z nejrůznějších velikostí stanů (od těch pro dva až po rodinné stany, které mají několik oddělených „místností“ a pohodlně se v nich postaví i vysoký člověk) a různých typů konstrukce. Velikost a řešení by nicméně neměly být při nákupu jediným kritériem.

Ačkoli představa, že po celou dobu dovolené svítí slunce, je jistě hezká věc, realita bývá odlišná. A tak je důležité, aby byl stan voděodolný (a to jak svrchní plášť, tak i podlážka). Míra odolnosti se udává ve vodním sloupci a platí, že kvalitní stan by ji měl mít od 3000 mm výše, respektive 5000 mm u podlážky.

Platí, že do čím extrémnějších podmínek budete stan potřebovat, tím by měla být voděodolnost vyšší. Ostatně s tím souvisí i další z kritérií – pevnost konstrukce stanu, která závisí na materiálu (nejodolnější je konstrukce duralová, která vydrží i velmi náročné podmínky, pokud ale plánujete „stanování“ na zahradě, pak si vystačíte s laminátovou).

Dalším z důležitých aspektů při výběru stanu je jeho hmotnost. Počítejte s tím, že ony „rodinné“ stany nejsou vhodné na túry – jejich hmotnost dosahuje klidně i 10 kilogramů, takže je musíte vozit v autě. Jestliže hodláte nosit stan v batohu na zádech, vybírejte lehčí alternativy (nejčastěji je seženete okolo 2 až 3 kilogramů, jedná se ale o stany pro 2, maximálně 3 osoby). Nejmenší stany pak neváží ani 1 kilogram. Takový přístřešek ovšem „pojme“ jen jednoho obyvatele.

1. Husky Bronder 2, od 4590 Kč

2. Husky Dinis, 190 cm, od 3590 Kč

3. Coleman Monviso 2, od 4390 Kč

4. Acra L33 s nafukovacím polštářkem, od 398 Kč

5. Var 2, od 437 Kč

6. Pinguin Double, od 875 Kč

Bez otlačených zad

Spaní ve stanu vůbec nemusí být nepohodlné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jen je třeba mít to správné vybavení. Základem je spacák, který nám poskytne teplo a pohodlí, a také karimatka, jež zajistí, že si neotlačíme záda od spaní na podlážce stanu, která rozhodně neposkytuje výraznější ochranu před nerovností terénu, na němž náš přenosný příbytek stojí.

Jistě si všichni pamatujeme klasické polyethylenové karimatky. Nejsou příliš silné a těžké, nicméně existují již i komfortnější varianty. Například karimatka z pěny s uzavřenými póry, jež nenasákne vlhko a poskytuje také větší pohodlí. Nafukovací karimatka již poskytuje o něco lepší oporu pro tělo, takže si budete připadat skoro jako v posteli. Její nevýhodou je nutnost ji vždy nafouknout, nicméně je poměrně lehká, takže se hodí i na túry (jednoduše ji složíte do malého balíčku – na rozdíl od pěnových karimatek, které můžete pouze srolovat).

O „level“ výše jsou pak karimatky samonafukovací. Ty vám již zajistí téměř dokonalý spánek. Na trhu najdete několik typů těchto podložek, které se liší zpracováním a materiálem (a také hmotností – některé mohou mít i více než 1 kilogram, a tak jsou vhodnější spíše na převoz autem). Platí, že kvalita často stoupá s cenou.

Samostatnou skupinu pak tvoří nafukovací matrace. Jsou rozměrné, poměrně těžké a bez pumpy či kompresoru je většinou ani nemáte moc šancí nafouknout. Pokud ale máte dostatek místa ve stanu, z jedné lokality na druhou přejíždíte autem a i v kempu chcete spát jako doma v posteli, můžete nafukovací matraci zvolit.

1. Coleman Oak Canyon 4, od 11 690 Kč

2. Husky Kids Magic P, od 1290 Kč

3. Husky Comfort Apollo Laides, od 2430 Kč

4. Var Antiadhez, od 448 Kč

5. Coleman Mini Camp Table 204395, od 999 Kč

6. Husky Baul 4, od 5630 Kč

Jako v bavlnce

Dalším z ústředních bodů kempingového vybavení je již zmíněný spacák. Jeho výběr by vydal na samostatný článek, proto se dnes zaměříme na základní kritéria při nákupu. Prvním z nich je velikost spacáku. Obecně platí, že by měl být o 15 až 20 cm delší než vaše postava. Pokud budete spát v příliš velkém spacáku, budete muset „zahřát“ větší prostor a hrozí, že vám bude zima.

Ostatně i příliš malý spacák výrazně snižuje komfort spaní, protože dochází ke stlačení izolační vrstvy, jež vás pak nedostatečně chrání. Někteří výrobci nabízejí spací pytle speciálně pro ženy, které jsou nejen přizpůsobeny velikostně, ale navíc mají silnější izolační vrstvu v oblasti beder a nohou. Problémem dnes není ani sehnat spacák pro dítě.

Neméně důležitým údajem, který je nutné brát v potaz, je teplotní určení spacáku. To se určuje třemi údaji – komfortní, limitní a extrémní teplotou. Komfortní teplota představuje teplotu, jež zaručí nejlepší izolační vlastnosti spacáku a zajistí tak bezproblémovou a pohodlnou noc. Teplota limitní pak určuje, za jaké teploty ještě zvládnete noc přečkat v relativním komfortu, extrémní pak určuje hranici, kdy už izolační a tepelné vlastnosti spacáku nemusejí stačit. Při výběru se tedy optimálně řiďte komfortní teplotou.

Třetím hlavním kritériem je pak materiál spacáku, respektive jeho výplně. Obecně se dají spací pytle rozdělit na syntetické a péřové. Obě skupiny mají svá pro a proti. Zatímco syntetické výplně jsou nenáročné na údržbu, snadno schnou a vyspí se v nich i alergik (kromě toho bývají levnější), péřové mívají lepší termoizolační vlastnosti (nicméně snadněji nasávají vlhkost a vyžadují složitější údržbu). Materiál výplně rovněž ovlivňuje hmotnost spacáku – i zde platí, že chystáte-li se spacák nosit na zádech, volit byste měli v dané skupině co nejlehčí a také nejskladnější.

1. Trimm Galaxy 8–10, od 8270 Kč

2. GSI Pinnacle Camper, od 2949 Kč

3. Coleman Pack-Away, od 2924 Kč

4. Husky Gala P, od 1400 Kč

5. Meva Picamp (2136), od 697 Kč

6. Coleman Front Extension Cortes Octagon 8, od 5399 Kč

Pro maximální pohodlí

Základní vybavení již máte, nyní přicházejí na řadu nezbytné maličkosti, jež v kempu jistě oceníte. Předně platí pravidlo, že do stanu nepatří žádné cennosti či větší finanční obnosy. I když mají mnohé stany důmyslné systémy úložných kapsiček apod., rozhodně na ně nespoléhejte. Peníze či mobilní telefony proto raději noste stále u sebe (a to i ve spánku).

Bez čeho se rozhodně neobejdete, je baterka nebo takzvaná čelovka. Kempy nebývají v noci osvětlené, a tak se i „výprava“ na toaletu může proměnit v nečekané dobrodružství. Vyplatí se přibalit i náhradní baterie.

Pokud nechcete spoléhat na stravování se v restauracích či stáncích s občerstvením, přibalte s sebou také vařič a sirky či zapalovač. K tomu samozřejmě vezměte i odpovídající nádobí (nebojte, není to jen onen hliníkový ešus, který si pamatujete, dnes najdete na trhu nepřeberné množství možností). Nezapomeňte přibalit také nůž, lžíce, ale například i nádoby na pití.

Jestliže se chystáte na jednom místě v kempu strávit delší čas, jezdit budete autem a nehodláte vyrážet na túry, můžete si přibalit také kempingový nábytek – křesílka, stolky, lehátka apod.

Nezapomínejte ani na základní hygienické vybavení. Samozřejmostí je toaletní papír, mýdlo, vlhčené hygienické ubrousky, dezinfekce, repelent, vybavená lékárnička…

