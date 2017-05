Expozice v muzeu je rozdělena do celkem pěti sekcí, návštěvníci se například přenesou do komunistické éry v Rumunsku, kde jsou vystaveny vlajky, knihy a další memorabilie z tohoto období. Najdou tu také obývací pokoj jako vystřižený z 80. let se všemi proprietami, které k té době patřily. Další části jsou věnovány současnému kýči, dále cikánskému, náboženskému a velká část se nese v duchu upírské tematiky.

Majitel sbírky a zakladatel instituce Cristian Lica tvrdí, že je kýčovitými předměty posedlý už od mládí. „Vždy jsem rád vyráběl přátelům kýčovité dárky k narozeninám. Oni se pak zapojili do mojí hry a opláceli mi to,“ vysvětluje agentuře AP. Když se předměty od přátel začaly kupit, Lica měl chuť si s nimi vyzdobit pokoj. „Nakonec se z toho vyklubala skutečná záliba a já sbírám kýčovité předměty už přes 20 let,“ dodává.

Dvojí ceny



Prvním návštěvníkem muzea se stal Soring Balanescu, který byl na expozici tak zvědavý, že čekal před budovou už v předstihu. „Nějak se mi povedlo koupit si lístek jako první, a tak jsem čekal, až otevřou. Pak mi došlo, jak hrozně je kýčovité být první návštěvník muzea,“ směje se a dodává, že výstavou není vůbec zklamán. Naopak v něm vyvolala spoustu vzpomínek.

Lica muzeum nezaložil pouze z důvodu, že se mu kýčovité předměty začaly hromadit. Chtěl také nabídnout zahraničním turistům nějakou novou zkušenost. Paradoxní ovšem je, že cizinci zaplatí za vstup do muzea o něco málo víc než domácí obyvatelstvo. „Je to ze solidarity, Rumuni jsou totiž kýči vystaveni dennodenně,“ vtipkuje majitel. Zahraniční turisté zaplatí 30 lei (zhruba 175 korun), domácí pouze 20 (zhruba 117 korun).

Podle místních, třeba specialistky komunikace Catrinel Dumitruové, bude muzeum více než cizince zajímat místní. „V Bukurešti je spousta míst, která mohou turisté navštívit. Aby se vydali do muzea kýče, museli by mít podle mě více času. Já sama bych jim ho nedoporučila,“ tvrdí.

Cristian Lica budoucnost ovšem tak černě nevidí. „I kdyby nemělo muzeum tak velkou návštěvnost, dělal jsem ho především z lásky ke kýči,“ uzavírá.