Jiné stravování než all inclusive odmítají a na výlety moc nejezdí - to je ve zkratce popis naprosté většiny turistů, kteří míří do severoafrického Egypta. V zemi s výjimečnou historií a jedněmi z nejkrásnějších památek světa poněkud smutný popis - na českého turistu ale zatím stále bohužel sedí.

U některých českých CK vyrazí během zájezdu aspoň na jeden fakultativní zájezd každý třetí zákazník, u jiných pak dokonce jen každý desátý. V Egyptě je v kurzu podle zástupců cestovních kanceláří potápění či šnorchlování, lodní výlety a Luxor.

Láká dobré klima a osvědčená kvalita



„Téměř 100 procent klientů, kteří jedou do Egypta volí formu all inclusive stravy. Pobyty se snídaní nebo polopenzí se už téměř nevyskytují, není o ně zájem,” potvrzuje mluvčí CK Fischer Jan Bezděk skutečnost, že trend all inclusive z ČR na rozdíl od západních zemí Evropy ještě mizet nezačal. Mizí tak jen čeští turisté ze zatím poněkud nepovedeného českého jara směrem do tepla.

„Oproti loňskému roku evidujeme za poslední měsíc nárůst zhruba o 75 procent v kategorii lidí, kteří svůj zájezd již realizovali. Svědčí to o tom, že lidé chtějí cestovat a odpočinout si po letošní zimě. Napomáhá tomu i teplotně podprůměrné jaro, což lidem na náladě nepřidává. Egypt je podobně jako Tunisko známý svým stálým klimatickým podnebím, dobrou kvalitou hotelu a lidé se sem opakovaně vrací,“ uvedla ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek.

Až několikanásobný nárůst



O rekordní sezóně mluví Stanislav Zíma z Exim Tours: „Zájem o Egypt roste od poloviny srpna 2016. Co se týče předprodejů na léto, tak počtem klientů jsme na trojnásobku v porovnání s loňskem. Preferované jsou kvalitnější čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely s all inclusive servisem a vybavením pro děti, třeba aquaparky a tobogány.”

„V posledních měsících byly veškeré lety do Egypta maximálně vytížené a pokud byla možnost, dokupovali jsme další kapacity. Na květen a červen se kapacity plní stejným tempem a brzy budou kompletně naplněné. Celkově letos do Egypta odcestuje několikanásobně víc klientů než v loňském roce. Zájem je téměř rovnoměrně rozdělen mezi Hurghadu a Marsu Alam,” potvrzuje Jan Bezděk z CK Fischer obří letošní zájem Čechů o Egypt. Tak snad se aspoň někteří z nich podívají i za brány hotelových rezortů.