K lávovému jezeru se při své cestě napříč černým kontinentem vypravil jihoafrický fotograf Scott Ramsay. „Je neuvěřitelné uvědomit si, že láva má kolem 1200 stupňů Celsia, zatímco voda se vaří už při pouhých 100 stupních,“ tvrdí fascinovaný dobrodruh. „Mount Nyiaragongo je jednou z nejvíce aktivních sopek světa. A tohle pekelné jezero je největší aktivní na planetě,“ dodává.

Vulkán je jedním z nejaktivnějších v Africe.

FOTO: Profimedia.cz

Obojí mohou cestovatelé najít v nejstarším africkém národním parku Virunga, který leží v Demokratické republice Kongo, uvádí AP. Podle Ramsayho se jedná o jeden z nejdivočejších zážitků, na který mohou lidé na černém kontinentu narazit. „Je to skutečně unikátní zkušenost, a navíc do parku Virunga míří rozhodně méně turistů než třeba k profláknutému Kilimandžáru,“ tvrdí.

Na výlet ke chřtánu aktivního vulkánu si ovšem netroufne každý. Ti méně odvážní se mohou kochat i celkovým výhledem na horu. „Jako fotograf musím říct, že se jedná o tu nejvíce hypnotizující scenérii, kterou jsem natáčel. Nebyl jsem vystrašený v tom tradičním slova smyslu. Spíše mě vyděsilo, jak jsme my lidé zranitelní a titěrní v porovnání s takovými výjevy,“ dodává.

Nějak takhle možná vypadá brána do pekla.

FOTO: Profimedia.cz

Jeden z nejaktivnějších vulkánů v Africe vybuchl od počátku 20. století nejméně třicetkrát. V roce 2002 zničila erupce i část nedalekého města Goma. „Už samotné útesy kolem sopky jsou dost krkolomné. Pokud z nich spadnete, je téměř jisté, že zemřete,“ konstatuje Ramsay. Dodává, že znovu by asi vulkán nenavštívil, jakkoli to byla fascinující zkušenost. Ale vzhledem k nehostinnému a nebezpečnému charakteru by pro příště volil něco přívětivějšího.