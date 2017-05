Stanici, která leží asi hodinu cesty od Cambridge, se rozhodl pod svá ochranná křídla vzít train spotter neboli pozorovatel vlaků dvaadvacetiletý Harry Lamboll. Ačkoli sám paradoxně nikdy vlakem necestoval, podle agentury AP se mu nelíbilo, jak je zastávka Shippea Hill zanedbaná a skutečně málo využívaná. Rozhodl se, že ji proto pozvedne a vytvoří z ní malebné místo.

Poslední dva roky strávil Lamboll, který se živí jako zahradník, tím, že čistil neudržované peróny a mýtil kolem nich porost, aby 170 let stará stanice působila atraktivněji. „Poprvé jsem se o stanici dozvěděl, když jsem s kamarádem vyrazil na výlet a projížděli jsme kolem Shippea Hill. Ačkoli byla tehdy zastávka neudržovaná, oba jsme viděli, jaký má potenciál a jak bychom ji dokázali pozvednout,“ cituje Lambolla AP.

O zvelebení stanice se postaral Harry Lamboll (na snímku).

FOTO: Profimedia.cz

Ačkoli je po dvou letech stanice už v mnohem lepším stavu, podle Lambolla nikdy nebude nijak zvlášť frekventovaná. Lidé z okolí by ji údajně využívali více, kdyby tudy vlak jezdil mnohem častěji.

Počet lidí klesá



Železnici, která spojuje města Cambridge a Norwich, ovšem brázdí od pondělí do pátku vlak jen jednou denně, a to v 7:28 hodin ráno směrem na Norwich. Výjimkou je sobota, kdy tudy vlak jede ráno a vrací se večer. „Shippea Hill je nejtišší stanicí kvůli nedostatku služeb. Ale kdo by ji využíval, když tudy projede vlak jednou denně?“ ptá se Lambolla. V neděli mají případní cestující úplnou smůlu, neprojede tudy jediný vlak.

Pro častější zastavení vlaku není ani důvod. Podle Lambolla leží v okolí skutečně jen několik málo domků. Vlak rok od roku navíc využívá čím dál méně lidí. Za rok 2012 to bylo na zdejší poměry skoro neuvěřitelných 378 cestujících, zatímco o rok déle už jen 50.

„Jen stěží si lze při vystoupení z vlaku představit větší pustinu. I sám průvodčí byl překvapený, když jsem požádal o zastavení,“ popisuje stanici redaktor portálu The Guardian Simon Usborne. Za loňský rok zastávku využilo zmiňovaných 12 lidí, z čehož podle Guardianu vyplývá, že ji měsíčně využije pouze jeden člověk.