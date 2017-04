Češi mají osmý nejsilnější pas. Bezvízově mohou cestovat do 152 zemí

Češi mohou bezvízově cestovat do 152 zemí z celkem 193 států, které jsou členy OSN. ČR je tak na osmém místě žebříčku síly cestovních pasů - Global Passport Power Rank 2017. Do největšího počtu států mohou bez víz vycestovat občané Německa a Singapuru, a to do 159. V tiskové zprávě na to upozornila Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.