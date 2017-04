Není to ale pouze kvůli snímku, poušť bývá díky svému charakteru k rudé planetě často přirovnávána. Neobvyklý kemp se tak o pozornost turistů skutečně obávat nemusí. „Bydlení v dómech je velmi futuristický zážitek a je z nich skvělý výhled na okolní krajinu,“ tvrdí turistka Anne Kochová, která v kempu pobývala s manželem i synem.

Podle ní existuje mnoho způsobů, jak poušť Wadi Rum prozkoumat, pobyt v táboře je ale nanejvýš pohodlný. „Můžete sem vyrazit se skutečným stanem, zapíchat kolíky do země a písku, nebo si můžete vybrat příjemnější verzi. Je to samozřejmě trochu finančně nákladnější, interiéry dómů jsou moderní a luxusní,“ přemítá Kochová.

Nakopnout návštěvnost



Majitelé kempu Sun City zbudovali svůj rezort, aby přitáhli do Jordánska více turistů. Země totiž trpí neustále se snižujícím počtem návštěvníků, především kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě.

Zatímco v roce 2015 navštívilo zemi přes 4,8 miliónu lidí, o rok dříve to bylo 5,3 miliónu. „Posledních několik let je to bída. Snažíme se skrze takové autentické zážitky návštěvnost Jordánska znova nakopnout,“ řekl manažer kempu Hussam Daja. Dodává, že se snaží vytěžit maximum z přírodní krásy pouště, přezdívané Údolí měsíce.

Podle Daji jsou dómy prakticky stále obsazené a zabookované na několik měsíců dopředu. Turisty kromě nehostinné přírody lákají i beduínské, částečné nomádské kmeny, které poušť Wadi Rum obývají.